Beşiktaş taraftarlarından Kartalkaya için sessizlik

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrasında 79 kişi hayatını kaybetmiş ve 51 de yaralı olduğu açıklanmıştı. Yaşanan elim olayın ardından bir günlük yas ilan edildi.

UEFA da yas kararı alınan ülkelerde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına izin veriyor ve Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde iki takım oyuncularınn yanı sıra stattaki herkes hayatını kaybedenleri andı.

Siyah beyazlı taraftarlar ise ilk dakikada sessiz kaldı ve tribünlerden tezahürat yapılmadı.