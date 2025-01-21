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TFF'den Kartalkaya'daki facia için karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yaşanan yangın felaketinin ardından oynanacak karşılaşmalarda tüm takımların siyah kol bandı takacağını ve saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:55
TFF’den Kartalkaya’daki facia için karar

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    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

    Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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