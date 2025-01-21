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Bolu'daki yangında Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti!

Bolu'da bir otelde çıkan yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Fenerbahçe, yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da yangında vefat ettiklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:55
Bolu’daki yangında Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti!

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    Fenerbahçe, Bolu'da bir otelde çıkan yangında yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini duyurdu.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

    "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

    Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet;

    Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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