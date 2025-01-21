Yabancı VAR hakemi uygulamasının ilk kez uygulandığı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki VAR kayıtları paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmalarına yer verildi.
Yabancı VAR hakemi uygulamasının ilk kez uygulandığı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki VAR kayıtları paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmalarına yer verildi.
HATAYSPOR - GALATASARAY
Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon
VAR: Olası penaltı pozisyonu için sana inceleme öneriyorum
VAR: Yüzde 50 hızla göstereceğiz.
VAR: Burası temas noktası.
Cihan Aydın: Normal hızda (Tamam).
Cihan Aydın. Benim için penaltı. Kart yok.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerin sayılmayan ilk golü
VAR: Sana temas noktasını göstereceğim
Halil Umut Meler: Evet bu. Arkadan bacak müdahalesini gördüm. Sağ ayak bu. Diğer açı var mı?
VAR: Diğer açıları göster.
Halil Umut Meler: Dikkatsiz müdahale, topa dokunduktan sonra. Ayağına müdahale ediyor. Golü iptal ediyorum.
VAR: Sna katılıyorum.