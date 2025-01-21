Yabancı VAR hakemi uygulamasının ilk kez uygulandığı Trendyol Süper Lig 'in 20. haftasındaki VAR kayıtları paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmalarına yer verildi.

Cihan Aydın. Benim için penaltı. Kart yok.

VAR: Olası penaltı pozisyonu için sana inceleme öneriyorum

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerin sayılmayan ilk golü

VAR: Sana temas noktasını göstereceğim

Halil Umut Meler: Evet bu. Arkadan bacak müdahalesini gördüm. Sağ ayak bu. Diğer açı var mı?

VAR: Diğer açıları göster.

Halil Umut Meler: Dikkatsiz müdahale, topa dokunduktan sonra. Ayağına müdahale ediyor. Golü iptal ediyorum.

VAR: Sna katılıyorum.