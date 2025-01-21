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Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde ne konuşuldu? İşte VAR kayıtları

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın geride kalmasıyla beraber merakla beklenen VAR kayıtları paylaşıldı. Bu haftayla birlikte ilk kez uygulanan yabancı VAR sistemi, dikkat çeken kararlarıyla gündeme oturdu. Süper Lig'in 20. haftasındaki VAR kayıtları...

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 19:05
Fenerbahçe’nin sayılmayan golünde ne konuşuldu? İşte VAR kayıtları

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    Yabancı VAR hakemi uygulamasının ilk kez uygulandığı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki VAR kayıtları paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmalarına yer verildi.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

    HATAYSPOR - GALATASARAY

    Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon

    VAR: Olası penaltı pozisyonu için sana inceleme öneriyorum

    VAR: Yüzde 50 hızla göstereceğiz.

    VAR: Burası temas noktası.

    Cihan Aydın: Normal hızda (Tamam).

    Cihan Aydın. Benim için penaltı. Kart yok.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE

    Sarı lacivertlilerin sayılmayan ilk golü

    VAR: Sana temas noktasını göstereceğim

    Halil Umut Meler: Evet bu. Arkadan bacak müdahalesini gördüm. Sağ ayak bu. Diğer açı var mı?

    VAR: Diğer açıları göster.

    Halil Umut Meler: Dikkatsiz müdahale, topa dokunduktan sonra. Ayağına müdahale ediyor. Golü iptal ediyorum.

    VAR: Sna katılıyorum.

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