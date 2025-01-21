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Galatasaray maçında önce kırmızı sonra penaltı!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gördü. Hakem Kristo Tohver, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartı iptal etti ve Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 20:01 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 20:01
Galatasaray maçında önce kırmızı sonra penaltı!

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    Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

    Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.

    Barış Alper Yılmaz'ın penaltı kazandırdığı pozisyon. (AA)Barış Alper Yılmaz'ın penaltı kazandırdığı pozisyon. (AA)

    Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi.

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