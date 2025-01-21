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Marco Asensio devlere önerildi!

Paris Saint Germain'in kadroda düşünmediği Marco Asensio için yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol oyuncu, menajerler aracılığıyla Barcelona ve Atletico Madrid'e önerildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:27
Marco Asensio devlere önerildi!

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    Paris Saint Germain'in kadroda düşünmediği Marco Asensio için yeni bir gelişme yaşandı.

    Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol oyuncu, menajerler aracılığıyla Barcelona ve Atletico Madrid'e önerildi.

    GALATASARAY DA İSTİYOR

    Galatasaray'ın da Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'nun şartlarını sorduduğu biliniyor.

    Fransız devinden kesin olarak ayrılacak olan yıldız futbolcunun yeni durağı kısa süre içinde netleşecek.

    REAL'DEN PSG'YE GİTTİ

    Marco Asensio, 2023 yazında Real Madrid'den bedelsiz olarak PSG'ye imza attı.

    Bu sezon teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 15 maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asist yaptı.

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