Ole Gunnar Solskjaer’den Casemiro ve Rashford açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında çıkacağı ilk mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında çıkacağı ilk mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.
İşte Norveçli antrenörün açıklamaları
"Bolu'da yaşanan trajik yangın faciasından dolayısıyla herkese başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da en iyi dileklerimi, en yakın zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an bir anlamda yas tutulacak bir durum. Umarım bu süreçte iyi haberler alırız oradaki insanlardan. Hayatta futboldan daha önemli şeyler de var."
"Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz."
TAKTİK VE FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ
"Bu geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak."
CASEMIRO VE RASHFORD TRANSFERİ İDDİALARI
"Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı."
"YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERECEĞİZ"
"Avrupa önemli ve Bilbao gibi önemli bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bu maç için yüzde yüzümüzü vereceğiz."
"SVENSSON HARİKA BİR OYUNCU"
"Çalışmak da aslında bir yetenek. Jonas harika bir oyuncu. Savaşçı bir ruhu var ve sahaya bunu yansıtıyor. Zamanında orta saha oynamışlığı da var. İnanılmaz bir enerjisi var. O kampta demek ki benden çok şey öğrenmiş."
"UNITED DEFTERİ KAPANDI"
"Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak."
"ÖNCELİK GELECEK PLANLAMASI"
"Hoca değişiminin getirdiği bir enerji olabilir. Takım kötü olduğu zaman oyuncuların gergin olması doğal. Bu yeni başlangıçta her oyuncu kendini göstermek için elinden geleni yapacak. Biz geleceği nasıl planlayacağımızı görmemiz lazım. Önceliğimiz gelecek. Adım adım ilerliyoruz. Şimdiye kadar yaşadığım süreç kısa da olsa harikaydı."
"DURAN TOPLARI GELİŞTİRECEĞİZ"
"Duran toplar, futbolun çok önemli bir parçası. Richard Hartis kaleci antrenörümüz. Duran toplar konusunda çalışmaları var. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Bakarsınız, belki yarın duran toptan gol atabiliriz."
"BAŞRININ SIRRI OLMAYACAK"
"Şu anki odak noktamız yarınki maç. Burada bir maç ve antrenman kültürü oluşturmak, sahada savaşan ve birbirine yardım eden bir oyuncu grubunu oluşturmak amacımız. Zaten kalitemiz var. Bunu yaptığımız zaman başarının bir sırrı olmayacak bizim için."
SAKATLIKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
"Çok fazla defans oyuncumuz sakat. Kariyerimde çok farklı formasyonlarda oynadım. Takımda iyi oyuncular var. Benim de kafamda bazı düşünceler var tabii ki."
"SERDAR HOCA BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"
"Transfer yapmamız gereken birkaç pozisyon var. Serdar hoca da bize yardımcı oluyor. Çok iyi bir uyumumuz var. Onun da bugün doğum günü. İdmandan sonra ona bir pasta keseriz."
"TAKIMDAKİ ENERJİ ÇOK İYİ"
"Yeni bir aileye geldi. 18 yıl boyunca Manchester'daydım ama şu an yeni bir ailedeyim. Aile olmanın gerekliliği bir yerde olmaktır. Bunun için çalışıyoruz. Serdar hoca ile birlikteliği sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çalışanlarla, oyuncularla toplantı yaptım ve gördüğüm enerji çok iyi.