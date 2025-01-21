Ole Gunnar Solskjaer’den Casemiro ve Rashford açıklaması!

Ole Gunnar Solskjaer (AA)

İşte Norveçli antrenörün açıklamaları

"Bolu'da yaşanan trajik yangın faciasından dolayısıyla herkese başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da en iyi dileklerimi, en yakın zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an bir anlamda yas tutulacak bir durum. Umarım bu süreçte iyi haberler alırız oradaki insanlardan. Hayatta futboldan daha önemli şeyler de var."

"Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz."

TAKTİK VE FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ

"Bu geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak."

CASEMIRO VE RASHFORD TRANSFERİ İDDİALARI

"Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı."