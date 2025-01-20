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Fenerbahçe Diego Carlos'a kavuşuyor! Detaylar belli oldu

Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı stoperin bugün saat 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Oyuncuyla imzalanacak sözleşmenin detayları da gün yüzüne çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 07:34
Fenerbahçe Diego Carlos’a kavuşuyor! Detaylar belli oldu

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    Fenerbahçe, bir süredir kardosuna katmak istediği Diego Carlos'ta mutlu sona ulaştı. Carlos'un bugün 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

    Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için İngiliz ekibi Aston Villa'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Ayrıca kontratta şarta bağlı bonus maddeleri de var. F.Bahçe'nin Devler Ligi'ne kalması, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynaması ve Carlos'un belirli bir maç sayısına ulaşması halinde ekstra 2 milyon euro bonus ödenecek.

    2+1 yıllık imza atacak olan Brezilyalı oyuncu, sezonun geri kalan kısmında 2 milyon euro ücret alacak. Önümüzdeki sezonlar için ise Diego Carlos'a senelik 4 milyon euro maaş ödenecek.

    Diego Carlos (Takvim.com.tr)Diego Carlos (Takvim.com.tr)

    2022'de Sevilla'dan Aston Villa'ya tam 31 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Diego Carlos, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve EFL Cup'ta toplam 17 maça çıktı. Bin 403 dakika sahada kalan sambacı, skor katkısı yapamadı. Fenerbahçe, Diego Carlos'un kariyerindeki sekizinci takımı olacak.

    Diego Carlos, 3 Ocak'ta ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncunun geri dönüş tarihi bilinmiyor ve şu ana kadar bu sakatlık nedeniyle 4 maç kaçırdı.

    Kariyerinde ise bu 4 karşılaşma hariç sakatlıklar nedeniyle tam 39 karşılaşmada forma giyemedi.

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