Fenerbahçe Diego Carlos’a kavuşuyor! Detaylar belli oldu

Fenerbahçe, bir süredir kardosuna katmak istediği Diego Carlos'ta mutlu sona ulaştı. Carlos'un bugün 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için İngiliz ekibi Aston Villa'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca kontratta şarta bağlı bonus maddeleri de var. F.Bahçe'nin Devler Ligi'ne kalması, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynaması ve Carlos'un belirli bir maç sayısına ulaşması halinde ekstra 2 milyon euro bonus ödenecek.

2+1 yıllık imza atacak olan Brezilyalı oyuncu, sezonun geri kalan kısmında 2 milyon euro ücret alacak. Önümüzdeki sezonlar için ise Diego Carlos'a senelik 4 milyon euro maaş ödenecek.