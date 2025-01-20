Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI;



İlk olarak Dursun Özbek'in rahatsızlığına değinan Okan Buruk, "Öncelikle başkanımız Dursun Özbek'e geçirdiği küçük operasyondan ötürü geçmiş olsun. İnşallah maçı kazanıp galibiyetimizi ona armağan ederiz. Erdoğan Arıkan'a da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.



"BÜYÜK FARKLAR VAR AMA..."



Dinamo Kiev değerlendirmesi yapan deneyimli teknik adam, "Önemli ve kritik bir maç. Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puanı bizi aldatmasın. Kendi liginde lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arası onlarda, uzun süredir maç oynamıyorlar. Hazırlık maçlarını takip ettik. " ifadelerini kullandı.



"LİGDE ALTI PUAN FARKLA ÖNDEYİZ"



Her maçı önemsediklerini belirten Okan Buruk, "Galibiyet sayımıza, 17 deplasman üst üste kazanmış takıma 'Maçları önemsemiyoruz, konsantre olmuyorsunuz' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz, yüzde yüz hazırlanıyoruz, saygı duyuyoruz rakibe. Son maçta ikinci yarı çok domine ettik. Top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, konsantre olduğumuzu gösterdik. Bunu ligde ve Avrupa'da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldı. Bu 3 beraberliğin ikisinde, Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında top girmedi. Hem ligi domine eden hem Avrupa'da ilk 8 için mücadele eden bir takım. İç sahadaki tüm maçları kazandık, bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz. Oyuncularım her maçı önemsiyor, konsantre oluyor ama her maça aynı şekilde başlamak zor. Çok fazla maç oynuyoruz. Sadece Galatasaray olarak değil... Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, lig, milli takım... Bu kadar çok maçın oynandığı yerde oyuncular psikolojik olarak zorlanabilir. Bu da gayet normal. Biz başarılı gidiyoruz." diye konuştu.



"SAN MAMES; HAYALLER KURUYORUZ"



Avrupa'da hedeflerinin final olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Avrupa'da ilk hedef ilk 8'in içinde olmak. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu düşünüyor, hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Çekeceğiniz kura, oynayacağınız takımlar, maç günü, sakatlıklar... Bir sürü şey var ama bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar etmek. Önemli takımlar var, güçlü takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bir avantaj. Mevcut olan 36 takımla oynayacağız ileriki turlarda. Kazandığımız maçlara bakınca, oynadığımız oyuna bakınca hayaller kuruyoruz." açıklamasını yaptı.



YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI



"Yedek kulübesinden katkı alabildiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda tabii ki kulübemiz daraldı. Avrupa Ligi'nde Roland, Eyüp Aydın yok. Listede yoklar. Kulübede ne kadar çok oyuncu olması bizim için önemli. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelenler önemli ama maça başlayan, oyuna girecek oyunu sayısı bize maç kazandıracak kalitede. Son iki maçtayız. Transfer yapsak da kadroda olmayacaktı bu oyuncular. Ajax maçından sonra transferleri listeye yazabiliyoruz. Giren oyuncuların ne verdiği çok önemli. Performanslarını artırabiliriz, dokunabiliriz. Bu da bizim işimiz. Oyuncularımızı daha hazır hale getireceğiz."



OLE GUNNAR SOLSKJAER



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü için de konuşan Buruk, "Türk futbolu için hayırlısı olsun. Önemli bir teknik adam. Futbolcu ve hoca olarak iyi işler yaptı. Ülkemize hoş geldi. Bu tür isimlerin ülkemize gelmesi iyi. Hem Beşiktaş hem Türk futbolu için hayırlısı olsun." dedi.



OSIMHEN AÇIKLAMASI



"Osimhen'in ofsayt nedeniyle 6 golü geçerlilik kazanmadı. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusu üzerine deneyimli teknik direktör, "Üst düzey bir santrfor, hem dünya hem Avrupa hem ligimiz için... Golcü oyuncular bazen pozisyona göre öncelik kazanmak için hareketli oluyor. Bence önemli olan pozisyonların içerisinde olması. Bütün maçlarla ilgili video-analiz yapıyoruz. Yıllardır Burak Yılmaz örneğini veriyoruz, Türk futbolunun en iyi santrforlarından biridir. Burak da hem savunma arasında gezerdi, ofsayta düşerdi, düşmezse golü atardı. Osimhen de aynısı. Savunma arasında gezecek, bazen savunmayı yanıltacak. Üst düzey bir santrfor. Ofsayta nasıl girmeyeceğinden çok video-analiz ile nasıl daha iyi olabileceğini gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Okan Buruk. (AA)



MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARINA CEVAP



"Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' sözleri için ne düşünüyorsunuz?"



Mourinho'ya da cevap veren Okan Buruk, "Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu." diye konuştu.



"KALEMİZİ KAPATAMIYORUZ; MUTSUZUZ"



Okan Buruk, "En önemli şey, hem Türkiye'de hem Avrupa'da en çok pozisyona giren takımlardan biriyiz. Türkiye'de bitiricilikte en iyi takımız. Girdiğimiz pozisyonlara ve attığımız gollere bakınca birinci sıradayız. Bir maç girmiyor, bir maç hepsi giriyor. Önemli olan pozisyona girmek. Pozisyona giren, bu oyunu sürdüren, benim oyuncularımın taraftarın istediği hücum oyununu sürdürüyoruz. Geçen seneye göre daha çok gol yedik, doğru. Gol yemeden kapattığımız maç sayısı çok az. Bizim de mutsuz olduğumuz yerlerden biri. Çalışarak üstesinden gelmeliyiz. Attığımız gol sayısı fazla, güzel ama yediğimiz gol de fazla. Düzeltmek için çalışacağız. Bireysel performanslar da önemli oluyor maç içinde, hatalar olabiliyor. Amacımız daha az gol yiyen bir Galatasaray." ifadelerini kullandı.



GABRIEL SARA'NIN DURUMU



Gabriel Sara'nın durumunu da açıklayan Buruk, "Son idman için Yener Hoca ile konuşacağız. Planlarımız arasında bugünkü antrenmana çıkarabilmeyi düşünüyorduk. Net bir şey yok. Konuşacağız. Antrenmanda ve maç kadrosunda olacak mı, bir toplantı yapacağız. Onun dışında eksiğimiz yok, bugün durumuna bakacağız." dedi.