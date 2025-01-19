Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe , Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, ilk yarısı 0-0 sonaeren mücadelenin ikinci devresinde Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci ile üstünlük golünü buldu.

İkinci kez golü bulan Fenerbahçe'de bu kez asisti yapan Youssef En-Nesyri oldu. Faslı futbolcu, İrfan Can Kahveci'ye verdiği pas öncesinde faul yapınca bu gol de geçerlilik kazanmadı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır