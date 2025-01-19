Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, ilk yarısı 0-0 sonaeren mücadelenin ikinci devresinde Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci ile üstünlük golünü buldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, ilk yarısı 0-0 sonaeren mücadelenin ikinci devresinde Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci ile üstünlük golünü buldu.
Ancak sonrasında VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi. İrfan Can Kahveci'nin atak başlangıcında Maestro'ya faul yapıp yapmadığı yönünde kontrol gerçekleştirildi. Halil Umut Meler golü geçersiz saydı.
İkinci kez golü bulan Fenerbahçe'de bu kez asisti yapan Youssef En-Nesyri oldu. Faslı futbolcu, İrfan Can Kahveci'ye verdiği pas öncesinde faul yapınca bu gol de geçerlilik kazanmadı.