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Fenerbahçe'nin golleri VAR'dan döndü! İşte sayılmama nedenleri

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin ikinci yarısında Youssef En-Nesyri ile golü bulan Kanarya, VAR'a takıldı. İrfan Can Kahveci'nin golünde de faul kararı çıktı. İşte pozisyonlar...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 20:19 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 20:32
Fenerbahçe’nin golleri VAR’dan döndü! İşte sayılmama nedenleri

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    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, ilk yarısı 0-0 sonaeren mücadelenin ikinci devresinde Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci ile üstünlük golünü buldu.

    Ancak sonrasında VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi. İrfan Can Kahveci'nin atak başlangıcında Maestro'ya faul yapıp yapmadığı yönünde kontrol gerçekleştirildi. Halil Umut Meler golü geçersiz saydı.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    İkinci kez golü bulan Fenerbahçe'de bu kez asisti yapan Youssef En-Nesyri oldu. Faslı futbolcu, İrfan Can Kahveci'ye verdiği pas öncesinde faul yapınca bu gol de geçerlilik kazanmadı.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

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