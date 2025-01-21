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Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki puan farkını 6'ya indirirken transferde de önemli adımlar atıyor. Birçok yıldız futbolcu için kulüpleri ve menajerleriyle görüşen yönetim, en kısa sürede imzalar atarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Diego Carlos (Takvim Foto Arşiv) ADA'DAN STOPER HAMLESİ Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine stoper mevkisine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Diego Carlos'u gözüne kestirdi. Brezilyalı stoper için Aston Villa ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındı. Yıldız futbolcu için de uçuş planı hazırlandı ve gece saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak uçuş iptal oldu. Sonrasında planlanan ikinci uçuş öncesinde ise flaş bir iddia ortaya atıldı.