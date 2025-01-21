Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki puan farkını 6'ya indirirken transferde de önemli adımlar atıyor. Birçok yıldız futbolcu için kulüpleri ve menajerleriyle görüşen yönetim, en kısa sürede imzalar atarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki puan farkını 6'ya indirirken transferde de önemli adımlar atıyor. Birçok yıldız futbolcu için kulüpleri ve menajerleriyle görüşen yönetim, en kısa sürede imzalar atarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
ADA'DAN STOPER HAMLESİ
Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine stoper mevkisine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Diego Carlos'u gözüne kestirdi. Brezilyalı stoper için Aston Villa ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındı.
Yıldız futbolcu için de uçuş planı hazırlandı ve gece saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak uçuş iptal oldu. Sonrasında planlanan ikinci uçuş öncesinde ise flaş bir iddia ortaya atıldı.
VITOR REREIRA DEVREYE GİRDİ
Sarı lacivertli ekibin eski teknik direktörü Vitor Pereria'nın çalıştırdığı Wolverhampton, deneyimli savunmacı için teklifte bulundu. Daily Mail'in haberine göre Jose Mourinho'nun ana hedefi olarak belirlediği Carlos için turuncu siyahlıların istekli olduğunu yazdı.
Ayrıca anlaşmak için umutlu olduklarını ve tüm şartları zorladıklarını ifade etti.
Haberin başlığında ise "Wolves, Aston Villa'nın savunma oyuncusu Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye transferi ertelenirken, Jose Mourinho'nun burnunun dibinden 10 milyon sterlinlik bir teklifle Diego Carlos'u transfer etti" ifadeleri kullanıldı.