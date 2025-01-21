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Lyon'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Lyon'da Ainsley Maitland- Niles, Nicolas Tagliafico ve Thiago Almada maç kadrosunda yer almadı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:39 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:39
Lyon’un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

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    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

    Lyon'da Ainsley Maitland- Niles, Nicolas Tagliafico ve Thiago Almada maç kadrosunda yer almadı.

    Fransız ekibinin kamp kadrosu şu şekilde:

    Kaleciler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Lucas Perri

    Savunma: Vinicius Abner, Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari

    Orta saha: Nemanja Matic, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Jordan Veretout

    Hücum: Said Benrahma, Rayan Cherki, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Enzo Molebe, Ernest Nuamah.

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