Lyon’un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.



Lyon'da Ainsley Maitland- Niles, Nicolas Tagliafico ve Thiago Almada maç kadrosunda yer almadı.



Fransız ekibinin kamp kadrosu şu şekilde:



Kaleciler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Lucas Perri



Savunma: Vinicius Abner, Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari



Orta saha: Nemanja Matic, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Jordan Veretout



Hücum: Said Benrahma, Rayan Cherki, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Enzo Molebe, Ernest Nuamah.