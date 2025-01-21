Fenerbahçe’de Talisca endişesi!

Fenerbahçe'nin imzaya beklediği Talisca'nın forma durumu endişeye sebep oluyor.



Beşiktaş sonrası kariyerini Çin ve Suudi Arabistan'da sürdüren Brezilyalı yıldız son maçına 2 Aralık'ta çıktı. 50 gündür sahaya adım atmayan, son 15 gündür bireysel idman yapan Talisca'nın fiziksel kondisyonu ve takıma uyum süreci kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.



MOURINHO RAHATSIZ



Anderson Talisca'nın bir an önce takıma katılmasını isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise yıldız oyuncunu zaten maç formundan uzak olduğu için transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyuyor.



Mourinho, yönetim ile yaptığı görüşmede Talisca transferinin bir an önce bitirilmesinin, aksi takdirde başka isimlere yönelmeleri gerektiğini ifade etti.