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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'a geliyor

Ara tramsfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk bombasını patlattı. Bordo mavililer, bir süredir ilgilendiği Danylo Sikan için Shakhtar ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki golcü Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve imzayı atacak.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 19:29 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 19:29
Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon’a geliyor

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    Kadrosunu güçlendirmek amacıyla ara transferde önemli adımlar atmak isteyen Trabzonspor'da ilk hamle forvet mevkisine geldi. Karadeniz temsilcisi, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı.

    Danylo Sikan (AP)Danylo Sikan (AP)

    Oleksandr Zubkov için yapılan görüşmeler esnasında 23 yaşındaki golcü için de Ukrayna ekibinin düşüncesi soruldu. Başlayan pazarlıklarda 5-6 milyon euro seviyelerinde anlaşma sağlandı.

    Sikan Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.

    Danylo Sikan (REUTERS)Danylo Sikan (REUTERS)

    Genç golcü bu sezon 18 karşılaşmada 940 dakika görev aparken 4 kez ağları sarsıp 1 asist yaptı.