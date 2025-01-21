Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon’a geliyor

Danylo Sikan (AP)

Oleksandr Zubkov için yapılan görüşmeler esnasında 23 yaşındaki golcü için de Ukrayna ekibinin düşüncesi soruldu. Başlayan pazarlıklarda 5-6 milyon euro seviyelerinde anlaşma sağlandı.

Sikan Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.