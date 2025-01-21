Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon’a geliyor

Kadrosunu güçlendirmek amacıyla ara transferde önemli adımlar atmak isteyen Trabzonspor'da ilk hamle forvet mevkisine geldi. Karadeniz temsilcisi, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı.
Kadrosunu güçlendirmek amacıyla ara transferde önemli adımlar atmak isteyen Trabzonspor'da ilk hamle forvet mevkisine geldi. Karadeniz temsilcisi, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı.
Oleksandr Zubkov için yapılan görüşmeler esnasında 23 yaşındaki golcü için de Ukrayna ekibinin düşüncesi soruldu. Başlayan pazarlıklarda 5-6 milyon euro seviyelerinde anlaşma sağlandı.
Sikan Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.
Genç golcü bu sezon 18 karşılaşmada 940 dakika görev aparken 4 kez ağları sarsıp 1 asist yaptı.