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Alperen Şengün NBA tarihine geçti!

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Detroit Pistons karşısında gösterdiği performansla NBA tarihine geçti. Karşılaşmada kariyerindeki 1000 asist barajını geride bırakan Alperen, NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot olmayı başardı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:27
Alperen Şengün NBA tarihine geçti!

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    Pistons'ın 107-96 galip geldiği karşılaşmada 11 sayı, 8 ribaund ve 5 asist kaydeden Alperen, olağan ritminden uzak gözüktü fakat asist kategorisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

    Karşılaşmada kariyerindeki 1000 asist barajını geride bırakan Alperen, NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot olmayı başardı.

    Jalen Green 19 sayı kaydederken, Fred VanVleet ise 20 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Pistons cephesinde Cade Cunningham 32 sayı ve 9 ribaundla maçın en etkili oyuncusuydu. Jalen Duren ise 16 sayı buldu.

    Rockets 28 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda hala ikinci sırada yer alırken, Pistons ise 22 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.

    Rockets bir sonraki maçında Cleveland Cavaliers'ı ziyaret edecek. Pistons ise Atlanta Hawks'a karşı mücadele edecek.

    Alperen, bu sezon çıktığı 42 maçta 19.2 sayı, 10.5 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına sahip.

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