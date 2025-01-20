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Okan Buruk'tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11'i belirlendi

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz taraftarı önünde galip gelerek ilk 8'e kalmayı garantilemek istiyor. Okan Buruk'un Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrası orta sahada kime görev vereceği merak ediliyor. İşte maç öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 15:54
Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

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    UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    "KUPA 2"DE 100 MAÇI GEÇTİ

    Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    20 KARŞILAŞMANIN 18'İNDE YENİLMEDİ

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    DİNAMO KİEV'İN 27. SINAVI

    Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı. Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi. İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?

    Gabriel Sara'nın Türkiye Kupası'nda oynana Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara'nın yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    Okan Buruk, Başakşehir deplasmanında görev verdiği Kerem Demirbay'ı Torreira'nın partneri olarak kullanmayı hedefliyor.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

    İşte Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i;

    Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Osimhen.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi

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