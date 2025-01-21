Galatasaray savunması alarm veriyor! 11 maçta kalesini gole kapatamadı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmayı hedefleyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde de San Mames'e gözünü diken Galatasaray, Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı. Sarı kımrızılılar, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın yediği gol (AFP) Mücadelede en dikkat çekici performans ise sarı kırmızılıların, bugüne kadar oynadığı grup maçlarında rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Ukrayna temsilcisinden 3 gol yemesi oldu. Takım savunması anlamında açıklar veren Cimbom'un son haftalardaki performansı da iyi değil.