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Galatasaray savunması alarm veriyor! 11 maçta kalesini gole kapatamadı

Young Boys karşısındaki mağlubiyetinin ardından 25. maçında da yenilmeyen Galatasaray, son haftalarda yediği gollerle dikkat çekiyor. Cimbom, Bodrum FK karşılaşmasının ardından 11 maçta kalesini kapatmayı başaramadı. Defans hattı ve takım savunması kadar Fernando Muslera da eleştirilerin hedefi oldu.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 20:49 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 20:50
Galatasaray savunması alarm veriyor! 11 maçta kalesini gole kapatamadı

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    Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmayı hedefleyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde de San Mames'e gözünü diken Galatasaray, Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı.

    Sarı kımrızılılar, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

    Galatasaray'ın yediği gol (AFP)Galatasaray'ın yediği gol (AFP)

    Mücadelede en dikkat çekici performans ise sarı kırmızılıların, bugüne kadar oynadığı grup maçlarında rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Ukrayna temsilcisinden 3 gol yemesi oldu.

    Takım savunması anlamında açıklar veren Cimbom'un son haftalardaki performansı da iyi değil.

    Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

    Galatasaray son olarak 23 Kasım'da oynadığı Bodrum FK karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette gol yememişti. O günden bu yana çıktığı 11 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü.

    Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez her ne kadar gol atsalar da takım savunması ve Fernando Muslera'nın performansı gündeme oturdu.

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