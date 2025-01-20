Simon Banza (İHA) BU SEZON İLK PEŞİNDE Yaptığı transferlere rağmen bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, Sivasspor'u yenerek ilk defa üst üste 2 maçını kazanmak istiyor. Bordo mavililer son olarak geçen sezonun son 3 karşılaşmasında İstanbulspor'u 3-0, Başakşehir'i 1-0 ve Ankaragücü'nü 4-2 yenmişti. Fırtına kazanması halinde 26 Mayıs'tan itibaren ilki başaracak.

Trabzonspor bu sezon evinde önemli bir istatistik yakaladı (DHA) PAPARA PARK KALESİ Trabzonspor bu sezon sahasında çıktığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Karadeniz temsilcisi sadece Fenerbahçe'ye 90+12'de yediği golle rakibine boyun eğdi. Papara Park'ta 5 galibiyet elde etti ve 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Pedro Malheiro (İHA) HEDEF RİZESPOR'U GEÇMEK Trabzonspor bu sezon 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. 22 puan topladı. Antalyaspor karşısındaki 5-0'lık zafer sonrası Sivasspor karşısında da 3 puanı hanesine yazdırarak komşusu Rizespor'un sıralamada üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

Garry Rodrigues (AA) SİVASSPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR Trabzonspor deplasmanında 3 puan arayan Sivasspor bu sezon rakibi gibi iyi sonuçlar alamadı. 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Yiğidolar 20 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. Trabzonspordan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak Trabzonspor'dan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak