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Trabzonspor'un Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta Trabzon'da kapanıyor. Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Bordo mavili ekipte  tek hedef kazanarak bu sezon ilk defa üst üste sahadan 3 puanla ayrılmak ve sıralamada Rizespor'un üzerine çıkmak. Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Sivasspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:52
Trabzonspor’un Sivasspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş ve öğrencileri Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından bu kez de Sivasspor'u yenmek istiyor.

    CANLI TAKİP
    Trabzonspor - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTrabzonspor - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza

    SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sundberg, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj

    Zorbay Küçük (AA)Zorbay Küçük (AA)

    DÜDÜK KÜÇÜK'TE

    Trabzonspor'un Sivasspor ile karşılaştığı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstleniyor. Dördüncü hakem ise Burak Olcar.

    VAR'da Helder Malheiro, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel oturuyor.

    Simon Banza (İHA)Simon Banza (İHA)

    BU SEZON İLK PEŞİNDE

    Yaptığı transferlere rağmen bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, Sivasspor'u yenerek ilk defa üst üste 2 maçını kazanmak istiyor.

    Bordo mavililer son olarak geçen sezonun son 3 karşılaşmasında İstanbulspor'u 3-0, Başakşehir'i 1-0 ve Ankaragücü'nü 4-2 yenmişti. Fırtına kazanması halinde 26 Mayıs'tan itibaren ilki başaracak.

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    PAPARA PARK KALESİ

    Trabzonspor bu sezon sahasında çıktığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Karadeniz temsilcisi sadece Fenerbahçe'ye 90+12'de yediği golle rakibine boyun eğdi. Papara Park'ta 5 galibiyet elde etti ve 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

    Pedro Malheiro (İHA)Pedro Malheiro (İHA)

    HEDEF RİZESPOR'U GEÇMEK

    Trabzonspor bu sezon 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. 22 puan topladı. Antalyaspor karşısındaki 5-0'lık zafer sonrası Sivasspor karşısında da 3 puanı hanesine yazdırarak komşusu Rizespor'un sıralamada üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

    Garry Rodrigues (AA)Garry Rodrigues (AA)

    SİVASSPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

    Trabzonspor deplasmanında 3 puan arayan Sivasspor bu sezon rakibi gibi iyi sonuçlar alamadı. 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Yiğidolar 20 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.

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