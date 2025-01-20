Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş ve öğrencileri Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından bu kez de Sivasspor'u yenmek istiyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş ve öğrencileri Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından bu kez de Sivasspor'u yenmek istiyor.
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Trabzonspor - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza
SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sundberg, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj
DÜDÜK KÜÇÜK'TE
Trabzonspor'un Sivasspor ile karşılaştığı mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstleniyor. Dördüncü hakem ise Burak Olcar.
VAR'da Helder Malheiro, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel oturuyor.
BU SEZON İLK PEŞİNDE
Yaptığı transferlere rağmen bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, Sivasspor'u yenerek ilk defa üst üste 2 maçını kazanmak istiyor.
Bordo mavililer son olarak geçen sezonun son 3 karşılaşmasında İstanbulspor'u 3-0, Başakşehir'i 1-0 ve Ankaragücü'nü 4-2 yenmişti. Fırtına kazanması halinde 26 Mayıs'tan itibaren ilki başaracak.
PAPARA PARK KALESİ
Trabzonspor bu sezon sahasında çıktığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Karadeniz temsilcisi sadece Fenerbahçe'ye 90+12'de yediği golle rakibine boyun eğdi. Papara Park'ta 5 galibiyet elde etti ve 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
HEDEF RİZESPOR'U GEÇMEK
Trabzonspor bu sezon 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. 22 puan topladı. Antalyaspor karşısındaki 5-0'lık zafer sonrası Sivasspor karşısında da 3 puanı hanesine yazdırarak komşusu Rizespor'un sıralamada üst basamağına çıkmayı hedefliyor.
SİVASSPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Trabzonspor deplasmanında 3 puan arayan Sivasspor bu sezon rakibi gibi iyi sonuçlar alamadı. 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Yiğidolar 20 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.