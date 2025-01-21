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Okan Buruk'tan Dinamo Kiev maçı sonrası Muslera açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuştu. Buruk, maçın ardından tribünlerin hedefi haline gelen Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu ve bugünlere gelinmesinde Uruguaylı yıldızın büyük emekleri olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:20 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:20
Okan Buruk’tan Dinamo Kiev maçı sonrası Muslera açıklaması!

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynadığı Dinamo Kiev maçında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

    Buruk; "İyi başladık aslında golle başladık. Maçın genelinde aslında kalemize çok az top getirdik. İkinci yarı da aynı şekilde oldu. Daha iyi savunma yapabilirdik açıkçası. Ben genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Maçın başından sonuna kadar mücadele eden futbolcularım vardı. Hepsi iyi mücadele etti. Bu takımla, bu oyuncularla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

    Okan Buruk (EPA)Okan Buruk (EPA)

    MUSLERA YANITINI VERDİ

    Galatasaray teknik direktörü; "3-3 sonrası tabii ki sesler çıktı. Buna bakmamak gerekiyor. Orada tepkiden ziyade mutsuzluk olarak görmek gerekiyor. Tekrar bir galibiyet için hafta sonu önemli bir adım atacağız. Tabii ki Nando duygusal bir insan, bu işlerden etkileniyor. Çok büyük hizmetler verdi. Galatasaray şu an ligde yenilmeden gidiyorsa onun da çok büyük katkısı var. maç sonu taraftarlar yine onu çağırdılar. Destek olmaya çalıştılar. Onunla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

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