Okan Buruk’tan Dinamo Kiev maçı sonrası Muslera açıklaması!

Buruk; "İyi başladık aslında golle başladık. Maçın genelinde aslında kalemize çok az top getirdik. İkinci yarı da aynı şekilde oldu. Daha iyi savunma yapabilirdik açıkçası. Ben genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Maçın başından sonuna kadar mücadele eden futbolcularım vardı. Hepsi iyi mücadele etti. Bu takımla, bu oyuncularla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk (EPA)

MUSLERA YANITINI VERDİ

Galatasaray teknik direktörü; "3-3 sonrası tabii ki sesler çıktı. Buna bakmamak gerekiyor. Orada tepkiden ziyade mutsuzluk olarak görmek gerekiyor. Tekrar bir galibiyet için hafta sonu önemli bir adım atacağız. Tabii ki Nando duygusal bir insan, bu işlerden etkileniyor. Çok büyük hizmetler verdi. Galatasaray şu an ligde yenilmeden gidiyorsa onun da çok büyük katkısı var. maç sonu taraftarlar yine onu çağırdılar. Destek olmaya çalıştılar. Onunla yola devam edeceğiz." diye konuştu.