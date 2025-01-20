Lider Galatasaray ile arasındaki farkı Adana Demirspor karşısındaki galibiyetiyle 6'ya indiren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek içim çalışmalarına hız verdi. Listedeki futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle temaslar sağlanıyor.
Lider Galatasaray ile arasındaki farkı Adana Demirspor karşısındaki galibiyetiyle 6'ya indiren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek içim çalışmalarına hız verdi. Listedeki futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle temaslar sağlanıyor.
YILDIZ OYUNCUYA TEKLİF VAR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlere de karar veriliyor. Maliyeti ve performansları zıt yönde ilerleyen oyuncular gönderilecek.
O isimlerden birine de teklif geldi.
İTALYA'DAN İSTİYORLAR
Kariyerinde daha önce de İtalya'da forma giyen Cengiz Ünder'e Serie A'dan talip çıktı. Torino, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sports Digitale'in haberine göre bordo beyazlılar, sarı lacivertli ekiple görüştü.
Gerçekleştirilen pazarlıklarda satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama iletildi.
FENERBAHÇE OPSİYON SONDU
Gelen teklif üzerine Fenerbahçe yönetimi de İtalyan temsilcisinin kiralık talebinin üzerine zorunlu olmayan 10 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ekledi.
Ayrıca Torino, Cengiz'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt etti.
Görüşmelerin olumlu veya olumsuz olarak kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
153 DAKİKA OYNADI
Geçen sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservisle transfer edilen Cengiz Ünder, beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon ise Jose Mourinho yönetimindeki takıma giremedi ve sadece 6 karşılaşmada 153 dakika forma giydi.
Yıldız futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası maçına U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'ya karşı gösterdiği performansla da eleştirilerin odağı olmuştu.