Cengiz Ünder (AA)

FENERBAHÇE OPSİYON SONDU

Gelen teklif üzerine Fenerbahçe yönetimi de İtalyan temsilcisinin kiralık talebinin üzerine zorunlu olmayan 10 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ekledi.

Ayrıca Torino, Cengiz'in yarım sezonluk maaşını da karşılamayı taahhüt etti.

Görüşmelerin olumlu veya olumsuz olarak kısa sürede tamamlanması bekleniyor.