Trabzonspor’dan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen elde ettiği kötü sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Trabzonspor , Antalyaspor'u 5-0 yenerek moral bulmuş ve 10. basamağa yükselmişti.

Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol atıp 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Pazarlıklar devam ediyor.

Fırtına, 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer döneminde özellikle orta sahaya yapacağı takviyelerle kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Gündeme gelen isimlerden biri Oleksandr Zubkov. Shakhtar'ın yıldızı için görüşmelere hız verildi.

Jorge Carrascal (Dinamo Moskova İnterner Sitesi)

YENI HAMSIK CARRASCAL

Şampiyonluk kazandığı 2021-2022 sezonunun ardından Marek Hamsik gibi bir oyuncu arayan ancak bir türlü bulamayan Trabzonspor'da bu mevki için de Joge Carrascal gündeme geldi.

Kolombiyalı orta sahanın 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Takımından ayrılmaya sıcak baksa da güncel piyasa değerinin 7 milyon euro olması pazarlıkların bir hayli çetin geçmesini sağlıyor.

Rus temsilcisi de bu bedelden aşağı satmayı planlamadığı oyuncusu için parayı peşin istiyor. 26 yaşındaki yıldız bu sezon 21 maçta 4 kez ağları havalandırdı ve 3 gol pası verdi.