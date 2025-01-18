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Trabzonspor'dan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak

Ara transferde istediği isimleri alarak sezonun geri kalanını üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Bordo mavililerde gündem oldukça sıcak. 2 yıldız futbolcu için kulüpleriyle temaslar başladı ve bir an önce imzaların atılması hedefleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 11:10
Trabzonspor’dan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak

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    Bu sezon yaptığı transferlere rağmen elde ettiği kötü sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 yenerek moral bulmuş ve 10. basamağa yükselmişti.

    Bordo mavililer bu çıkışını sürdürerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

    Oleksandr Zubkov (AFP)Oleksandr Zubkov (AFP)

    ZUBKOV'DA PAZARLIK SÜRÜYOR

    Fırtına, 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer döneminde özellikle orta sahaya yapacağı takviyelerle kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Gündeme gelen isimlerden biri Oleksandr Zubkov. Shakhtar'ın yıldızı için görüşmelere hız verildi.

    Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol atıp 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Pazarlıklar devam ediyor.

    Jorge Carrascal (Dinamo Moskova İnterner Sitesi)Jorge Carrascal (Dinamo Moskova İnterner Sitesi)

    YENI HAMSIK CARRASCAL

    Şampiyonluk kazandığı 2021-2022 sezonunun ardından Marek Hamsik gibi bir oyuncu arayan ancak bir türlü bulamayan Trabzonspor'da bu mevki için de Joge Carrascal gündeme geldi.

    Kolombiyalı orta sahanın 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Takımından ayrılmaya sıcak baksa da güncel piyasa değerinin 7 milyon euro olması pazarlıkların bir hayli çetin geçmesini sağlıyor.

    Rus temsilcisi de bu bedelden aşağı satmayı planlamadığı oyuncusu için parayı peşin istiyor. 26 yaşındaki yıldız bu sezon 21 maçta 4 kez ağları havalandırdı ve 3 gol pası verdi.

    Frederik Alves (Takvim Foto Arşiv)Frederik Alves (Takvim Foto Arşiv)

    ALVES'TE GERİ ADIM

    Trabzonspor'un stoper arayışları kapsamında gündemine aldığı Frederik Alves için sakatlık konusu gündeme geldi. Karadeniz temsilcisi, Brondby'de geçen sezon 20 karşılaşmada forma giyemeyen ve bu sene de 5 maçı kaçıran 25 yaşındaki futbolcu için detaylı sağlık raporu istedi. Eğer bir sorun çıkarsa imza atılmayacak.

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