Şenol Güneş’ten transfer ve Uğurcan Çakır açıklaması!

Şenol Güneş (AA)

Karşılaşmanın ardından Bein Sports'a konuşn Şenol Güneş şunları söyledi;

"İkinci yarının ilk maçıydı. Kazanmamız gerekiyor. Taraftarın beklediği iyi oyun bugün sahaya yansıdı. Hep kaybederken dersler çıkarıyoruz kazanırken de dersler çıkarmalıyız. Oyuncular hepimizi mutlu etti. Oyun keyifli olunca taraftarlar da keyif alıyor. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu oyun anlayışımıza aykırı oldu. Keşke olmasaydı. Uğurcan da penaltıyı kaçırabilirdi, atabilirdi. Taraftarın isteğini kırmak istemedi. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız. Gelişen takım olmak durumundayız."