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Şenol Güneş'ten transfer ve Uğurcan Çakır açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor ile karşılaştı. Bordo mavili ekip sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrııldı ve son 2 maçında rakip ağları 9 kez sarsmış oldu. Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak penaltı kullanmak isteyen Uğurcan Çakır hakkında da konuştu.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 22:45 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 22:46
Şenol Güneş’ten transfer ve Uğurcan Çakır açıklaması!

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    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştı. Fırtına, rakibini Batagov, Banza, Ozan ve Lundstram'ın golleriyle 4-0 yendi.

    Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

    Karşılaşmanın ardından Bein Sports'a konuşn Şenol Güneş şunları söyledi;

    "İkinci yarının ilk maçıydı. Kazanmamız gerekiyor. Taraftarın beklediği iyi oyun bugün sahaya yansıdı. Hep kaybederken dersler çıkarıyoruz kazanırken de dersler çıkarmalıyız. Oyuncular hepimizi mutlu etti. Oyun keyifli olunca taraftarlar da keyif alıyor. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu oyun anlayışımıza aykırı oldu. Keşke olmasaydı. Uğurcan da penaltıyı kaçırabilirdi, atabilirdi. Taraftarın isteğini kırmak istemedi. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız. Gelişen takım olmak durumundayız."

    Şenol Güneş (DHA)Şenol Güneş (DHA)

    TRANSFER AÇIKLAMASI

    "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin."

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