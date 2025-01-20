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Fenerbahçe'ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörü Jose Mourinho, yedek kulübesinde yer alamayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 14:11
Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

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    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golleri En-Nesyri(2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.

    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

    Zirve yarışında puan farkını 6'ya düşeren Kanarya'da gözler 21. haftada oynanacak Göztepe maçına çevrildi.

    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

    GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ MOURINHO ŞOKU

    Adana Demirspor maçında sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü. Jose Mourinho Göztepe maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

    Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, Adana Demirspor(Ligin ilk yarısındaki maç), Antalyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor(İkinci maç) karşılaşmalarında sarı kart gördü.

    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

    TFF'NİN TALİMATNAMESİ

    Sarı kart cezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: "Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."

    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

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