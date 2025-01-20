Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golleri En-Nesyri(2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golleri En-Nesyri(2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.
Zirve yarışında puan farkını 6'ya düşeren Kanarya'da gözler 21. haftada oynanacak Göztepe maçına çevrildi.
GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ MOURINHO ŞOKU
Adana Demirspor maçında sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü. Jose Mourinho Göztepe maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, Adana Demirspor(Ligin ilk yarısındaki maç), Antalyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor(İkinci maç) karşılaşmalarında sarı kart gördü.
TFF'NİN TALİMATNAMESİ
Sarı kart cezalarıyla ilgili TFF'nin kuralı şu şekilde: "Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4'den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir."