Muhammed Cham (İHA)
ŞENOL GÜNEŞ ROTASINI BELİRLEDİ
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor mücadelesinde izleyeceği yolu netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Muhammed Cham'ın maç saatindeki durumuna göre Ozan Tufan'ı sahaya sürecek. Stoperde ise Serdar Saatçı'nın bu bölgede oynayabilmesine rağmen yine John David Lundstram forma giyecek.
Muhammed Cham ve Simon Banza'nın gol sevinci (AA)
3 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı.
Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı.
Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u yenmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.
Trabzonspor 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor (İHA)
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, John David Lundstram, Arsenii Batagov, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Edin Vişça, Anthony Nwakaeme, Simon Banza