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BBu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, son maçında Antalyaspor'u 5-0 yenerek taraftarı önünde şov yapmıştı. Bordo mavililer ilk defa 2 maç üst üste kazanmak için bu kez Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.

Pedro Malheiro Antalyaspor'a karşı attığı 3 golle haftaya damga vurmuştu (DHA) SON 2 MAÇTA 8 GOL ATTI Trabzonspor, bu sezon birçok haftada yaşdığı hücum sıkıntısını son 2 maçta atlattı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ağlarını 3 kez sarsan Fırtına, kırmızı beyazlılar karşısında aldığı 5 gollü galibiyetle toplamda 8'e ulaştı. Ayrıca kalesinde de geçit vermeyerek kötü giden dönemde umut verici bir istatistik yakaladı.