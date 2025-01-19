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Şenol Güneş'ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet almak istiyor. Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, kadrosunu netleştirdi. İki bölgede hangi futbolcuların forma giyeceği merak ediliyor. İşte Trabzonspor'un Sivasspo maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 17:27
Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?

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    BBu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, son maçında Antalyaspor'u 5-0 yenerek taraftarı önünde şov yapmıştı. Bordo mavililer ilk defa 2 maç üst üste kazanmak için bu kez Sivasspor'u ağırlayacak.

    Karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.

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    SON 2 MAÇTA 8 GOL ATTI

    Trabzonspor, bu sezon birçok haftada yaşdığı hücum sıkıntısını son 2 maçta atlattı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ağlarını 3 kez sarsan Fırtına, kırmızı beyazlılar karşısında aldığı 5 gollü galibiyetle toplamda 8'e ulaştı. Ayrıca kalesinde de geçit vermeyerek kötü giden dönemde umut verici bir istatistik yakaladı.

    Anthony Nwakaeme Sivasspor maçında da en önemli gol silahı olacak (İHA)Anthony Nwakaeme Sivasspor maçında da en önemli gol silahı olacak (İHA)

    TEK MAĞLUBİYET 90+12'DE

    Karadeniz temsilcisi evinde aldığı sonuçlarla dikkat çekmeyi başardı. Trabzonspor evinde çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez de yenildi.

    Bordo mavili ekip sadece 90+12'de yediği golle Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

    Muhammed Cham (İHA)Muhammed Cham (İHA)

    ŞENOL GÜNEŞ ROTASINI BELİRLEDİ

    Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor mücadelesinde izleyeceği yolu netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Muhammed Cham'ın maç saatindeki durumuna göre Ozan Tufan'ı sahaya sürecek. Stoperde ise Serdar Saatçı'nın bu bölgede oynayabilmesine rağmen yine John David Lundstram forma giyecek.

    Muhammed Cham ve Simon Banza'nın gol sevinci (AA)Muhammed Cham ve Simon Banza'nın gol sevinci (AA)

    3 MAÇLIK SERİ YAKALADI

    Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı.

    Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı.

    Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u yenmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.

    Trabzonspor 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor (İHA)Trabzonspor 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor (İHA)

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, John David Lundstram, Arsenii Batagov, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Edin Vişça, Anthony Nwakaeme, Simon Banza

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