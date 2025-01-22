Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transfer Skriniar kariyeri ve oynadığı takımlar

Fenerbahçe taraftarlarının da yakından takip ettiği Milan Skriniar son dönemde futbolseverlerin ilgisini çeken bir isim. 11 Şubat 1995'te Slovakya'nın Ziar nad Hronom şehrinde dünyaya gelen Skriniar, kariyerinde önemli başarılar elde ederek Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giydi. İşte Milan Skriniar'ın kariyerine dair merak edilenler.

Milan Skriniar'ın futbol serüveni, Slovakya'nın Žilina kulübünde başladı. Genç yaşlarda profesyonel futbola adım atan Skriniar, burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk profesyonel adımlarını attığı Žilina'da hızla gelişen yetenekleri, onu daha büyük kulüplere taşımak için yeterli oldu.

Milan Skriniar , 11 Şubat 1995 yılında Ziar nad Hronom, Slovakya'da doğdu. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu son olarak PSG forması giyiyor ve stoper olarak görev yapıyor.

(Kaynak: Instagram)

Kariyerinin erken dönemlerinde, Slovakya'nın ViOn Zlate Moravce kulübünde kiralık olarak forma giyen Skriniar, burada kendini daha da geliştirme fırsatı buldu. Bu deneyim, onu bir sonraki büyük adımına hazırladı.

İtalya'ya Taşınan Skriniar: Sampdoria ve Inter Milan Yılları

2016 yılında Sampdoria kulübüyle İtalya'ya transfer olan Milan Skriniar, burada kısa bir süre içinde Serie A'nın en dikkat çekici stoperlerinden biri olmayı başardı. Sampdoria'da gösterdiği başarılı performansın ardından, 2017 yılında Inter Milan'a transfer olan Skriniar, burada bir şampiyonluk ve birkaç kupa kazandı. Inter Milan'da geçirdiği yıllar, kariyerinin en parlak dönemlerinden biriydi.