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Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni transfer Skriniar kariyeri ve oynadığı takımlar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, sosyal medyada pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Kısa bir süre sonra İstanbul'a gelmesi ve sarı-lacivertli takımla anlaşması beklenen 28 yaşındaki Slovak stoper, kariyerine oldukça hızlı bir şekilde yükselerek büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başarmış bir oyuncu. Peki Milan Skriniar kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Skriniar'ın hayatı ve kariyeri...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 14:30
Milan Skriniar kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni transfer Skriniar kariyeri ve oynadığı takımlar

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    Fenerbahçe taraftarlarının da yakından takip ettiği Milan Skriniar son dönemde futbolseverlerin ilgisini çeken bir isim. 11 Şubat 1995'te Slovakya'nın Ziar nad Hronom şehrinde dünyaya gelen Skriniar, kariyerinde önemli başarılar elde ederek Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giydi. İşte Milan Skriniar'ın kariyerine dair merak edilenler.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Kariyerine Slovakya'da Başladı

    Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 yılında Ziar nad Hronom, Slovakya'da doğdu. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu son olarak PSG forması giyiyor ve stoper olarak görev yapıyor.

    Milan Skriniar'ın futbol serüveni, Slovakya'nın Žilina kulübünde başladı. Genç yaşlarda profesyonel futbola adım atan Skriniar, burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk profesyonel adımlarını attığı Žilina'da hızla gelişen yetenekleri, onu daha büyük kulüplere taşımak için yeterli oldu.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Kariyerinin erken dönemlerinde, Slovakya'nın ViOn Zlate Moravce kulübünde kiralık olarak forma giyen Skriniar, burada kendini daha da geliştirme fırsatı buldu. Bu deneyim, onu bir sonraki büyük adımına hazırladı.

    İtalya'ya Taşınan Skriniar: Sampdoria ve Inter Milan Yılları

    2016 yılında Sampdoria kulübüyle İtalya'ya transfer olan Milan Skriniar, burada kısa bir süre içinde Serie A'nın en dikkat çekici stoperlerinden biri olmayı başardı. Sampdoria'da gösterdiği başarılı performansın ardından, 2017 yılında Inter Milan'a transfer olan Skriniar, burada bir şampiyonluk ve birkaç kupa kazandı. Inter Milan'da geçirdiği yıllar, kariyerinin en parlak dönemlerinden biriydi.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Skriniar, Serie A'da kazandığı şampiyonluğun yanı sıra, iki Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu yaşadı. Defans hattındaki liderliği ve güçlü performansı, onu Inter Milan'ın kaptanı yapma yolunda ilerletti.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Paris Saint-Germain'de Yeni Bir Sayfa

    2023 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Skriniar, Fransa'nın en büyük kulübünde de kendini kanıtlamaya başladı. PSG, onun savunmadaki tecrübesinden faydalanarak, takımın savunma hattını güçlendirmek ve uluslararası alanda daha başarılı olmak istiyor. Skriniar, PSG ile önemli bir başarı elde etmek adına büyük bir fırsat yakaladı.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Slovakya Milli Takımı: Kaptanlık ve Uluslararası Başarılar

    Milan Skriniar, Slovakya milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olarak uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Skriniar, 17 yaşından itibaren Slovakya'nın çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi ve genç yaşta milli takımda yer aldı.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    2016 yılında Slovakya A Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkan Skriniar, aynı yıl UEFA Euro 2016'da ülkesini temsil etti. Bu turnuva, onun uluslararası kariyerinin başlangıcıydı. Sonraki yıllarda, Euro 2020 ve Euro 2024 gibi büyük turnuvalarda da Slovakya adına mücadele etti ve takımının kaptanlığını üstlendi. Slovakya için yaptığı katkılar, onu sadece kulüp takımında değil, milli takımda da önemli bir lider haline getirdi.

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