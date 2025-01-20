SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ancelotti'den ayrılık kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti ayrılık kararı aldı. İtalyan teknik adamın sezon sonunda görevi bırakacağı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:17
Ancelotti’den ayrılık kararı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İspanyol medyasından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonu Real Madrid'den ayrılma kararı aldı.

    2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adam, şampiyon olsa bile takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

    FAVORİ TEKNİK ADAM

    Haberde Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Xabi Alonso olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

    Madrid devinin listenin başına yazdığı Xabi Alonso'nun da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.

    EMEKLİ OLMAYACAK

    Öte yandan Carlo Ancelotti'nin emekli olma niyetinin olmadığı ve önüne çıkacak önemli fırsatları değerlendireceği kaydedildi.

    Nuri Şahin Borussia Dortmunddan ayrılacak mı? En yetkili isim konuştuNuri Şahin Borussia Dortmunddan ayrılacak mı? En yetkili isim konuştu
    Nuri Şahin Borussia Dortmund'dan ayrılacak mı? En yetkili isim konuştu

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenliyor
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak
    DEM Parti’den ikinci İmralı başvurusu! Hazırım diyen Öcalan PKK’yı lağvedecek mi? Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi
    Ayşe Barım’a soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Umudun başkenti Gazze! Ateşkes sonrası evlere dönüş
    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
    12 yıl sonra bir ilk: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes! Rehine takası yapıldı: Hamas’tan dünyaya mesaj
    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok
    Time’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayı