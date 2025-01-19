Nuri Şahin Borussia Dortmund’dan ayrılacak mı? En yetkili isim konuştu

Edin Terzic'in ayrılmasıyla birlikte Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, zaman zaman elde ettiği galibiyetlerle ön plana çıksa da bunu istikrarlı bir şekilde sürdüremedi.
Alman ekibi şu ana kadar topladığı 25 puanla zirvedeki Bayern'den bir hayli fark yedi. 10. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılmama tehlikesi ile de karşı karşıya kalan sarı siyahlı ekipte Nuri Şahin'in geleceği tartışılıyor.
Lars Ricken (AFP)
"ÇÖZÜM BULMALIYIZ" İTİRAFI
Şampiyonlar Ligi'nde Bologna ile kozlarını paylaşacak olan Dortmund temsilcisinde Lars Ricken açıklamalarda bulundu.
Ricken, Frankfurt yenilgisinin ardından Sky Sports'a verdiği röportajda; "Nuri Bologna maçında yedek kulübesindeki yerini alacak. O da bunu biliyor ancak beklentiler var. Zafere ve başarıya ihtiyacımız var. Hep aynı davranışlar ve hatalar. Artık analiz etmek yok. Çözüm bulmalıyız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Erik Tan Hag (EPA)
ERIK TEN HAG İLK SIRADA
Borussia Dortmund'da Bologna maçından alınacak kötü sonuç ihtimaline karşı Manchester United'dan ayrılan Erik Ten Hag ilk sırada bulunuyor. Ayrıca Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß de listede. Fakat 42 yaşındaki antrenörün 7-8 milyon Euro bandında çıkış maddesi var.
Nuri Şahin ise yaptığı son açıklamada; "İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Son güne kadar devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.