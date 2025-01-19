Nuri Şahin Borussia Dortmund’dan ayrılacak mı? En yetkili isim konuştu

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Edin Terzic'in ayrılmasıyla birlikte Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, zaman zaman elde ettiği galibiyetlerle ön plana çıksa da bunu istikrarlı bir şekilde sürdüremedi. Alman ekibi şu ana kadar topladığı 25 puanla zirvedeki Bayern'den bir hayli fark yedi. 10. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılmama tehlikesi ile de karşı karşıya kalan sarı siyahlı ekipte Nuri Şahin'in geleceği tartışılıyor.

Lars Ricken (AFP) "ÇÖZÜM BULMALIYIZ" İTİRAFI Şampiyonlar Ligi'nde Bologna ile kozlarını paylaşacak olan Dortmund temsilcisinde Lars Ricken açıklamalarda bulundu. Ricken, Frankfurt yenilgisinin ardından Sky Sports'a verdiği röportajda; "Nuri Bologna maçında yedek kulübesindeki yerini alacak. O da bunu biliyor ancak beklentiler var. Zafere ve başarıya ihtiyacımız var. Hep aynı davranışlar ve hatalar. Artık analiz etmek yok. Çözüm bulmalıyız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.