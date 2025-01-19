SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mourinho'dan sitem dolu sözler! "Hocalık öğrenmeye çalışıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho, sitem dolu ifadeler kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:29
Mourinho’dan sitem dolu sözler! Hocalık öğrenmeye çalışıyorum

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının 4-0 kazandığı Adana Demirspor müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    Bein Sports'a konuşan Portekizli antrenör şunları söyledi; "Sayılmayan golleri ya da kırmızı kartı konuşmak istemiyorum. Kazanmayı hak ettik. Sahada her şeyini veren bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda 2 büyük şanstan yararlanamadık ama iyi savundular. İkinci yarıda daha sıkı bir şekilde oynadık. Tadic'i anahtar olarak nitelendirebilirim. Tadic performansıyla oyun anlamında renk kattı. Sonrasında kazanmayı hak ettiğimiz maçta golleri bulduk.

    Mert ve Levent de iyi oynadı. Benim için Türkiye'ye gelip hocalık öğrenme fırsatı bulmak büyük şans. Hoca olmaya çalışıyorum 6 aydır. Minnettarım bundan dolayı."

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçede yeni transfer yolcuJose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçede yeni transfer yolcu
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'de yeni transfer yolcu