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Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sözleri! "Adım adım geliyoruz"

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:01
Acun Ilıcalı’dan şampiyonluk sözleri! Adım adım geliyoruz

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Maçın bitiminde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dikkat çeken sözler kullandı.

    İşte Ilıcalı'nın sözleri;

    "Takımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular.

    Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustostan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda. Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık.

    Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz.

    Adım adım geliyoruz. Güzel günleri, güzel galibiyetleri inşallah taraftarımızla birlikte yaşarız."

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