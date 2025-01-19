Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile evinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İstanbul temsilcisi, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmeyi başardı.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile evinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İstanbul temsilcisi, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmeyi başardı.
Karşılaşmada gol perdesini Prince Ampem açtı. 22. dakikada öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. 65'te Emre Akbaba penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 75'te Mame Thiam, Ahmed Kutucu'nun asistiyle skoru belirleyen golü att.
Eyüpspor bu sonuçla puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor ise 22'de kaldı. Eyüpspor gelecek hafta Bodrum FK'ya konuk olacak. Turuncu yeşilliler Başakşehir'i ağırlayacak.