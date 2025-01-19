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Antalya'dan 3 puan daha! Eyüpspor Alanyaspor 3-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Eyüpspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. İstanbul temsilcisi üst üste oynadığı iki Antalya takımından 6 puan çıkarmış oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:45
Antalya’dan 3 puan daha! Eyüpspor Alanyaspor 3-0 | MAÇ SONUCU

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    Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile evinde karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İstanbul temsilcisi, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmeyi başardı.

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    Karşılaşmada gol perdesini Prince Ampem açtı. 22. dakikada öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. 65'te Emre Akbaba penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 75'te Mame Thiam, Ahmed Kutucu'nun asistiyle skoru belirleyen golü att.

    Eyüpspor bu sonuçla puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor ise 22'de kaldı. Eyüpspor gelecek hafta Bodrum FK'ya konuk olacak. Turuncu yeşilliler Başakşehir'i ağırlayacak.

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