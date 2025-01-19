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Jose Mourinho'dan maç öncesi Ole Gunnar Solskjaer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli antrenör, Beşiktaş ile anlaşan Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:29 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:29
Jose Mourinho’dan maç öncesi Ole Gunnar Solskjaer açıklaması!

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertli ekibin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunurken Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuştu.

    Müsabaka ile ilgili değerlendirmede bulunan Mouriinho, "Kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor. Kazanmak için sahada dengeli olmak istiyoruz. Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alıyor. Her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Direkt rakibimizle puan farkını azaltma şansımız var. Galibiyet için oynarken de rakibe aynı şekilde saygı duyacağız." dedi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    Mourinho, Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Açıkçası Beşiktaş'ın önceki hocası da öyleydi, Giovanni de önemli bir isimdi. Önemli kulüplerde çalışmıştı. Yeni teknik adamları da prestijli, yüksek seviye biri. Yüksek seviyelerde çalıştı. Sadece teknik adamlık olarak değil Ole oyuncuyken de özeldi. Kendisine hoş geldin diyorum. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır." yanıtını verdi.

    Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

    ÖVGÜ İLE BAHSETMİŞTİ

    Beşiktaş ile anlaşan Ole Gunnar Solskjaer de kendisi adına düzenlenen imza töreninde Jose Mourinho hakkında; "Henüz Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum bir teknik adam." ifadelerini kullanmıştı.

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