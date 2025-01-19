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Solskjaer imzayı attı! Çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı imza töreninde açıklamalarda bulundu. Transfere dair de konuşan Norveçli teknik adam, imza atmadan önce Jose Mourinho ile görüşmediğini belirtti. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 15:21
Solskjaer imzayı attı! Çarpıcı açıklamalar

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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

    Transfere dair de konuşan Norveçli teknik adam, imza atmadan önce Jose Mourinho ile görüşmediğini belirtti.

    Solskjaer'in açıklamaları şöyle:

    "YENİ BİR TEMEL OLUŞTURACAĞIZ"

    "Sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Başkanımızla harika görüşmelşer yaptık. Biz burada yeni bir temel oluşturacağız. Başkanımız benim ve ekibimin kalbine dokundu. Böylesine büyük bir kulüpte bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Taraftarın neler istediğini biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çalışacağız."

    "GELMEDEN ÖNCE RAPORLAR ÇIKARDIM"

    "Ben kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız da var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takımdır. Başkanımızın dediği gibi gerçekçi, sabırlı olacağız, doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir. Taraftarlarımız ve çalışanlarımız beni sıcak bir şekilde karşıladı ama şu anda işe başlayacağız ve keyif alacağız. Gelmeden önce çok fazla çalıştım, raporlar çıkardım. Şimdi artık resmi olarak çalışacağız."

    "BİRLİKTELİK SAĞLARSAK BAŞARI GELİR"

    "Bizler Norveçliler olarak çok çalışan ve pes etmeyen insanlarız. Beşiktaş camiası da öyle. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Ben iyi insanlara inanırım. Yeniden inşa etmek için yeteneğe de ihtiyacımız olacak. 18 aylık süre zarfında biz her gün belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Takımda bir birliktelik sağlarsak başarılı olabiliriz."

    "FUTBOL FELSEFEM HÜCUM ÜZERİNE KURULU"

    "Futbol bir denge işi. Bizler fırsatlar yaratmak isteyeceğiz. Bunun için agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yapılmasını sevmem, hücum için pas yapılmasını isterim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz."

    "TRANSFER İÇİN FUTBOLCU İZLEME AĞIMIZ VAR"

    "Uygun transferleri yapmak hedefindeyiz, yanlış transferleri yapacak zamanımız ve paramız yok. Hata yapacak durumumuz yok. Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Herkes takımın gelişmesini istiyor. Oyuncular bir hedef ve plan ister. Oyuncular bu ortamın olduğu durumda kendilerini daha güvende hissederler. Artık yüzümüzü ileriye döneceğiz. İyi bir grubumuz var. Sadece benim ya da başkanın karar vereceği bir şey değil transfer. Futbolcu izleme ağımız var. Ayrıca elimizde de iyi oyuncular var."

    Solskjaer. (AA)Solskjaer. (AA)

    "MOE BU MEYDAN OKUMAYA HAZIR"

    "Erling Moe ve ben Molde'de birlikte görev yaptık. İyi arkadaşız. 6 yıl Molde'de teknik direktörlük yaptı. Kendisine bu projeden bahsettim. Bu meydan okumaya hazırdı. Kendisini buraya gelmek için çağırdığımda çok mutlu oldu"

    "BU TEKLİFE 'HAYIR' DİYEMEZDİM, ÖLMEDEN ÖNCE BUNU KABUL ETMEDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMAN OLURDUM"

    "Daha önce de görüştük Beşiktaş'la. Ama bu seferki görüşmeler doğru proje olduğunu hissettirdi bana ve bende teklifi kabul ettim. Başka teklifler aldım. Ama Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıkmama değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum."

    "ÇOK TEKLİFE 'HAYIR' DEDİM"

    "Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Norveç'teki muhteşem hayatımı bırakmamı değecek bir teklif olmalıydı. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım."

    "FUTBOLCULARIMDAN TAKIMI KENDİLERİNDEN ÖNE KOYMALARINI İSTERİM"

    Bir çok oyuncumuzla bu sabah tanıştım. Benimle olmalarını ve takımı kendilerinden daha öne koymalarını isterim. Dünkü maçı izledim. İyi takıma karşı oynadık ve maçı kazanmayı hak ettik. Son dakikada Semih'in bir pozisyonu vardı, şanssızlık."

    "BİR ŞEY İÇİN SÖZ VERMİYORUM"

    "İyi futbol, doğru futbol ve doğru şeyleri yaparsanız kazanırsınız. Kontrol edeceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Burada son şampşiyonnlşık yaşamış yabancı hocanın Zico olduğunu biliyorum. Bu zamanla değişecektir. Bir şey içim söz vermiyorum"

    "MOURINHO İLE KONUŞMADIM"

    "Mourinho ile henüz konuşmadım ama harika bir hoca. Çok da saygı duyduğum bir isim. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum."

    "HAALAND VE MUSTAFA'YI KIYASLAMAK ADİL DEĞİL"

    "Gerçekçi olmamız lazım. Geçen sezon 46 puan, bu sezon ise 20 puan fark var. Bizim adım adım gelişmemiz gerekiyor. Futbolda her şey olabilir. Performans odaklı bakmamız gerekiyor. Haaland ile Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kıyaslama çok adil olmayabilir. Semih'le bu sabah konuştum. Tüm gençlerimize yardımcı olacağız."

    "FUTBOLDA BASKI HER ZAMAN OLACAKTIR"

    Futbol bir tutku, baskı, sonuç işi. Manchester United''da futbolcu ve teknik adam olarak 18 yıl çalıştım. Bu baskılar her zaman olacaktır. Erling ve Richard benimle birlikte şu an. İyi hocalarımız var ve hepsi iyi insanlar. Bu kadroyu harmanlayıp bir hoca grubu oluşturacağız."

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