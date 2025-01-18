Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho önderliğinde hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de önemli başarılar elde etmek istiyor.
Kanarya bu nedenle devre arası transfer döneminde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de gündemi meşgul ediyor. Son olarak sürpriz bir ismin takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertlilere veda ediyor.
Genç oyuncu, kiralık olarak sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Beerschot'ta geçirecek. Bartuğ, geçen sezonun ikinci yarısını da Sivasspor'da tamamlamıştı.