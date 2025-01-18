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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimler sürerken, takımdan sürpriz bir ayrılığın da yaşanacağı öğrenildi. Kanarya'da Portekizli teknik adamın zaman zaman şans verdiği o ismin yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:40
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni adresi belli oldu

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    Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho önderliğinde hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de önemli başarılar elde etmek istiyor.

    Kanarya bu nedenle devre arası transfer döneminde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.

    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni adresi belli oldu

    Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de gündemi meşgul ediyor. Son olarak sürpriz bir ismin takımdan ayrılacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni adresi belli oldu

    Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertlilere veda ediyor.

    Genç oyuncu, kiralık olarak sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Beerschot'ta geçirecek. Bartuğ, geçen sezonun ikinci yarısını da Sivasspor'da tamamlamıştı.

    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Yeni adresi belli oldu