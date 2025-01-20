Pedrinho’nun Galatasaray maçı öncesi eli kırıldı!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor, yıldız oyuncusu Pedrinho ile ilgili önemli bir sakatlık haberi paylaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho'nun antrenmanda sağ el tarak kemiğinde kırık meydana geldiği ve bu nedenle ameliyat olduğu belirtildi.