Pedrinho’nun Galatasaray maçı öncesi eli kırıldı!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor, yıldız oyuncusu Pedrinho ile ilgili önemli bir sakatlık haberi paylaştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho'nun antrenmanda sağ el tarak kemiğinde kırık meydana geldiği ve bu nedenle ameliyat olduğu belirtildi.
Pedrinho (AA)
KADRODA YER ALACAK
Yaşadığı sakatlığa rağmen Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmayı sürdüreceği ifade edildi. 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Pedrinho, çıktığı 18 maçta 4 gol ve 3 asist kaydederek takımına önemli katkı sağladı.