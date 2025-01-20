SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Pedrinho'nun Galatasaray maçı öncesi eli kırıldı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor'da üzücü bir gelişme yaşandı. Yeşil beyazlıların yıldız futbolcusu Pedrinho'nun eli kırıldı. Deneyimli futbolcunun kritik mücadele oynayıp oynamayacağı belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:57
Pedrinho’nun Galatasaray maçı öncesi eli kırıldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor, yıldız oyuncusu Pedrinho ile ilgili önemli bir sakatlık haberi paylaştı.

    Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho'nun antrenmanda sağ el tarak kemiğinde kırık meydana geldiği ve bu nedenle ameliyat olduğu belirtildi.

    Pedrinho (AA)Pedrinho (AA)

    KADRODA YER ALACAK

    Yaşadığı sakatlığa rağmen Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmayı sürdüreceği ifade edildi. 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

    Bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Pedrinho, çıktığı 18 maçta 4 gol ve 3 asist kaydederek takımına önemli katkı sağladı.