Galatasaray ile Fenerbahçe , Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin rekabetinden gaip ayrılan taraf Kanarya oldu.

Fenerbahçe derbiden çıkardığı zaferle önemli bir galibiyet elde etti (AA)

Galatasaray gelecek hafta Türk Telekom'u ağırlayacak (AA)

RAKİP BÜYÜKÇEKMECE

Fenerbahçe derbide elde ettiği galibiyetle birlikte ligde yoluna tek mağlubiyetle devam etti. Gelecek hafta Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Türk Telekom'u ağırlayacak.