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Potada derbi Kanarya'nın! Galatasaray Fenerbahçe 81-95 | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Potadaki dev derbide kazanan taraf 81-95'lik sonuçla sarı lacivertliler oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:22 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:28
Potada derbi Kanarya’nın! Galatasaray Fenerbahçe 81-95 | MAÇ SONUCU

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    Galatasaray ile Fenerbahçe, Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin rekabetinden gaip ayrılan taraf Kanarya oldu.

    Fenerbahçe derbiden çıkardığı zaferle önemli bir galibiyet elde etti (AA)Fenerbahçe derbiden çıkardığı zaferle önemli bir galibiyet elde etti (AA)

    ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

    1. ÇEYREK | GALATASARAY: 25-24 :FENERBAHÇE BEKO
    2. ÇEYREK | GALATASARAY: 41-49 :FENERBAHÇE BEKO
    3. ÇEYREK | GALATASARAY: 58-70 :FENERBAHÇE BEKO
    4. ÇEYREK | GALATASARAY: 81-95 :FENERBAHÇE BEKO

    Galatasaray gelecek hafta Türk Telekom'u ağırlayacak (AA)Galatasaray gelecek hafta Türk Telekom'u ağırlayacak (AA)

    RAKİP BÜYÜKÇEKMECE

    Fenerbahçe derbide elde ettiği galibiyetle birlikte ligde yoluna tek mağlubiyetle devam etti. Gelecek hafta Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Türk Telekom'u ağırlayacak.