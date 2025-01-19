Galatasaray ile Fenerbahçe, Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin rekabetinden gaip ayrılan taraf Kanarya oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin rekabetinden gaip ayrılan taraf Kanarya oldu.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | GALATASARAY: 25-24 :FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK | GALATASARAY: 41-49 :FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK | GALATASARAY: 58-70 :FENERBAHÇE BEKO
4. ÇEYREK | GALATASARAY: 81-95 :FENERBAHÇE BEKO
RAKİP BÜYÜKÇEKMECE
Fenerbahçe derbide elde ettiği galibiyetle birlikte ligde yoluna tek mağlubiyetle devam etti. Gelecek hafta Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ise Türk Telekom'u ağırlayacak.