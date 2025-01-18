Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Volkan Demirel ve Selçuk İnan. (AA)



GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ BOZULDU



Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu. Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Burak Bozan. (AA)



BURAK BOZAN HASTANEYE KALDIRILDI



Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.



İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.