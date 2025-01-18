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Gol sesi yok! Gaziantep FK - Bodrum FK : 0-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:18
Gol sesi yok! Gaziantep FK - Bodrum FK : 0-0 | MAÇ SONUCU

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    Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

    Volkan Demirel ve Selçuk İnan. (AA)Volkan Demirel ve Selçuk İnan. (AA)

    GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ BOZULDU

    Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu. Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

    Burak Bozan. (AA)Burak Bozan. (AA)

    BURAK BOZAN HASTANEYE KALDIRILDI

    Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.

    İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.

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