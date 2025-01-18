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Erdem Can: "Anneme küfür etti"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Fibabanka - Türk Telekom Basketbol maçının henüz 37. saniyesinde konuk ekibin başantrenörü Erdem Can, diskalifiye edildi. Erdem Can, bu anlarda Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in kendisine küfür ettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:02
Erdem Can: Anneme küfür etti

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    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Fibabanka - Türk Telekom Basketbol maçının henüz 37. saniyesinde konuk ekibin başantrenörü Erdem Can, diskalifiye edildi.

    Erdem Can, bu anlarda Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in kendisine küfür ettiğini söyledi.

    Erdem Can, açıklamasında, "Dusan Alimpijevic Sırpça anneme küfretti, sahada üç tane hakem var. Benim duyduğumu onlar da duymuş olmalı. Başhakem Yener Yılmaz'a da durumu anlattım. Hakemler bir şey yapmayınca ben de karşılık verdim. Beni attılar, olayı başlatan sahada kaldı. Türk antrenörlerin bu ülkede değeri bu kadar." dedi.

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