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Başakşehir hata yapmadı! Başakşehir - Rizespor : 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı. Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:03
Başakşehir hata yapmadı! Başakşehir - Rizespor : 2-0 | MAÇ SONUCU

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    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo, 90+11. dakikada ise Çmer Ali Şahiner kaydetti.

    Rachid Ghezzal, Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Cezayirli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

    Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı.



    BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

    Başakşehir'de sakatlanan Hamza Güreler oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 42. dakikada yerini Lucas Lima'ya bıraktı.

    Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası moral buldu. Rizespor ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

    Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

    Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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