Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Lider Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, operasyon geçirdi. Sarı kırmızılı ekip, Özbek'in bağırsağından geçirdiği ameliyatın başarılı ve durumunun da iyi olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.