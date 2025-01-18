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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yıldız futbolcu kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakip, 11 Şubat'a kadar sürecek dönemde kadrosunu en iyi isimlerle donatmak ve şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak amacında. Gündemdeki isimlerden biri geleceği hakkındaki kararı verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:46 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 20:05
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Yıldız futbolcu kararını verdi

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    Galatasaray'ın lider, Fenerbahçe'nin ise ikinci olduğu şampiyonluk mücadelesinde iki ezeli rakibin transfer savaşı da dikkat çekiyor. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler kadrolarını güçlendirebilmek adına temaslarını yoğunlaştırdı.

    Zirvede tamamlamak istedikleri sezonun yanı sıra diğer kulvarlarda da başarılı olabilmenin mücadelesini veren iki takım, yıldız futbolcuyu gözüne kestirmişti.

    Paulo Dybala (REUTERS)Paulo Dybala (REUTERS)

    Galatasaray'ın Süper Lig'in zirvede bulunması ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozunu sunduğu, Fenerbahçe'nin ise Jose Mourinho ile bitirmeye çalıştığı Paulo Dybala ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Tangocu 10 numara ve kanat oyuncusu geleceği hakkında kararını verdi.

    Paulo Dybala (AFP)Paulo Dybala (AFP)

    PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

    Menajerinin Galatasaray - Trabzonspor derbisini tibünde takip ettiği Paulo Dybala'nın son olarak kulübü Roma'da kalmak istediği medyada geniş yankı bulmuştu. Başkent temsilcisinin tasarruf kapsamında oyuncusuna istediği parayı vermeme kararı da gündeme oturmuştu.

    Son haftalard yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Dybala adeta küllerinden doğdu.

    Paulo Dybala (EPA)Paulo Dybala (EPA)

    O MADDE ORTADAN KALKTI

    Serie A'da aralık ayının oyuncusu seçilen 31 yaşındaki futbolcu, 100 maçta 60 gol katkısına da ulaştı. Ayrıca ara transferdeki çıkış maddesi de süre aşımına uğrayarak ortadan kalktı.

    Paulo Dybala (REUTERS)Paulo Dybala (REUTERS)

    SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

    İtalyan medyasına göre maaş yükünü fazla yükseltmek istemeyen Roma yönetimi, oyuncusuna 2 yıl için 8 milyon euro civarında bir teklif yapacak. Dybala'nın da duruma sıcak baktığı biliniyor.

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