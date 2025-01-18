Galatasaray'ın lider, Fenerbahçe'nin ise ikinci olduğu şampiyonluk mücadelesinde iki ezeli rakibin transfer savaşı da dikkat çekiyor. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler kadrolarını güçlendirebilmek adına temaslarını yoğunlaştırdı.

Zirvede tamamlamak istedikleri sezonun yanı sıra diğer kulvarlarda da başarılı olabilmenin mücadelesini veren iki takım, yıldız futbolcuyu gözüne kestirmişti.