Galatasaray'ın lider, Fenerbahçe'nin ise ikinci olduğu şampiyonluk mücadelesinde iki ezeli rakibin transfer savaşı da dikkat çekiyor. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler kadrolarını güçlendirebilmek adına temaslarını yoğunlaştırdı.
Zirvede tamamlamak istedikleri sezonun yanı sıra diğer kulvarlarda da başarılı olabilmenin mücadelesini veren iki takım, yıldız futbolcuyu gözüne kestirmişti.
Paulo Dybala (REUTERS)
Galatasaray'ın Süper Lig'in zirvede bulunması ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozunu sunduğu, Fenerbahçe'nin ise Jose Mourinho ile bitirmeye çalıştığı Paulo Dybala ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Tangocu 10 numara ve kanat oyuncusu geleceği hakkında kararını verdi.
Paulo Dybala (AFP)
PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Menajerinin Galatasaray - Trabzonspor derbisini tibünde takip ettiği Paulo Dybala'nın son olarak kulübü Roma'da kalmak istediği medyada geniş yankı bulmuştu. Başkent temsilcisinin tasarruf kapsamında oyuncusuna istediği parayı vermeme kararı da gündeme oturmuştu.
Son haftalard yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Dybala adeta küllerinden doğdu.