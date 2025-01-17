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Galatasaray'a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kımrızılı ekipte birçok isim listede bulunurken önemli futbolcuların takıma kazandırılması konusunda yoğun çaba harcanıyor. Cimbom'un eski futbolcusu geri dönmek ve formayı yeniden giymek için adeta gemileri yaktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 22:38 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 22:38
Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

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    Galatasaray bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da ipi göğüslemek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri sezonu 3 kupayla kapatmayı arzu ederlen gözler ara transfere çevrildi. Hedef en iyi oyuncularla takıma takviye yapabilmek.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı ekipte gözler yapılacak hamlelere çevrildi. Taraftarlar da şimdiden ilgilenilen isimler üzerinden oldukça büyük hayaller kurmaya başladı. Yönetim gerçekleştirdiği temaslara hız kazandırdı. 11 Şubat'ta bitecek tescil döneminde tüm eksiklerin giderilmesi hedefleniyor.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    ÖNCELİKLERİ BELİRLEDİ

    Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk, takımı için transferde gereken mevkileri belirledi. Mauro Icardi'nin yokluğunda çok yönlü bir hücumcu, Nelsson'un gitmesi senasyosunda stoper ve rotasyonu genişletmek amacıyla da orta saha alıancak.

    Gündeme gelen isimlerden biride Mario Lemina.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    SORUN MAKİNESİ!

    Galatasaray'ın kadrosundan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Hakim Ziyech'in gönderilmesi için her yol deneniyor. Ancak şu ana kadar istenen yol kat edilemedi. Faslı futbolcu, bugüne kadar mutabık kalamadığı yönetimden sezon sonuna kadar alacağı tüm parayı talep etti. Yönetim ise bu parayı ödemek istemezken ikna turları başladı.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    YENİ TAKIMI NETLEŞTİ

    Henüz Galatasaray ile yollarını ayırmayan Hakim Ziyech'in birçok talibi vardı. Faslı yıldız kararını verdi ve tercihini birçok futbolcu gibi Pro Lig'den yana kullandı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Fateh ile anlaşmayha çok yakın.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    NELSSON SATILABİLİR

    Aslan'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson da ayrılığa çok yakın. Gelecek teklifleri bekleyen yönetim, istediği seviyede öneriler olması halinde yıldız oyuncunun gidişine onay verecek. Nelsson için İngiltere'den bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    YUSUF DEMİR DE YOLCU

    Geldiği günden bu yana hem yabancı kontenjanı hem de istikrarsızlığı nedeniyle formadan uzak kalan Yusuf Demir için de yine talipleri bekleniyor. Nelsson ve Ziyech'teki gibi kendisi için de kolaylık sağlanacak.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    LEMINA CAN ATIYOR

    Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna yapacağı takviye merakla beklenirken Mario Lemina bir kez daha gündeme geldi. Gabonlu futbolcunun İngiltere'den ayrılarak yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediği ve bunun için de her fedekarlığı yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    PEREIRA AÇIKLADI

    Kısa süre önce Wolverhampton ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski hocas Vitor Pereira, oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini ve Newcastle United karşılaşması kadrosuna akmadıklarını açıkladı.

    Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Bana gelip, 'Takıma yardım edebilecek mental durumda değilim' diyen bir oyuncuyu buraya getiremem. Bu, kulübün çözmesi gereken bir şey. Benden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerjiyle ona şu anda ihtiyacım yok. Bana ayrılmak istediğini söyledi ve bir ay önce kulübe iletti." dyie konuştu.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

    Lemina bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Galatasaray kariyerinde ise 28 karşılaşmada 1 kez ağları sarsmıştı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunuyor. Ancak gelinen noktada uzatılma ihtimali düşük gözüküyor.

    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

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