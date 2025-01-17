Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

PEREIRA AÇIKLADI
Kısa süre önce Wolverhampton ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski hocas Vitor Pereira, oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini ve Newcastle United karşılaşması kadrosuna akmadıklarını açıkladı.
Deneyimli teknik direktör açıklamasında, "Bana gelip, 'Takıma yardım edebilecek mental durumda değilim' diyen bir oyuncuyu buraya getiremem. Bu, kulübün çözmesi gereken bir şey. Benden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerjiyle ona şu anda ihtiyacım yok. Bana ayrılmak istediğini söyledi ve bir ay önce kulübe iletti." dyie konuştu.
Lemina bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Galatasaray kariyerinde ise 28 karşılaşmada 1 kez ağları sarsmıştı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunuyor. Ancak gelinen noktada uzatılma ihtimali düşük gözüküyor.