Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi

SORUN MAKİNESİ! Galatasaray'ın kadrosundan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Hakim Ziyech'in gönderilmesi için her yol deneniyor. Ancak şu ana kadar istenen yol kat edilemedi. Faslı futbolcu, bugüne kadar mutabık kalamadığı yönetimden sezon sonuna kadar alacağı tüm parayı talep etti. Yönetim ise bu parayı ödemek istemezken ikna turları başladı.

YENİ TAKIMI NETLEŞTİ Henüz Galatasaray ile yollarını ayırmayan Hakim Ziyech'in birçok talibi vardı. Faslı yıldız kararını verdi ve tercihini birçok futbolcu gibi Pro Lig'den yana kullandı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Fateh ile anlaşmayha çok yakın.

NELSSON SATILABİLİR Aslan'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson da ayrılığa çok yakın. Gelecek teklifleri bekleyen yönetim, istediği seviyede öneriler olması halinde yıldız oyuncunun gidişine onay verecek. Nelsson için İngiltere'den bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

YUSUF DEMİR DE YOLCU Geldiği günden bu yana hem yabancı kontenjanı hem de istikrarsızlığı nedeniyle formadan uzak kalan Yusuf Demir için de yine talipleri bekleniyor. Nelsson ve Ziyech'teki gibi kendisi için de kolaylık sağlanacak.