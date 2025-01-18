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13 dakikada geri dönüş! Bochum RB Leipzig: 3-3 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 18. haftasında Bochum ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadelede ilk yarıyı 3-0 önde kapatan rakibine karşı 13 dakikada geri dönüşle cevap veren ev sahibi ekip, kritik randevuda beraberliği kopardı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:58 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:58
13 dakikada geri dönüş! Bochum RB Leipzig: 3-3 | MAÇ SONUCU

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    Bundesliga'nın 18. haftasında futbolseverler, nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan karşılaşmada Dieter Hecking'in yönetimindeki Bochum ile Marco Rose'nin Leipzig'i 3-3 berabere kaldı.

    Bochum 13 dakikada karşılaşmayı 3-3'e getirdi (AP)Bochum 13 dakikada karşılaşmayı 3-3'e getirdi (AP)

    Karşılaşmanın ilk yarısında Leipzig fırtınası esti. Konuk ekip, 10. dakikada Willi Orban, 13. dakikada Antonio Nusa ve 21. dakikada Christoph Baumgartner'ın attığı gollerle devreyi 3-0 önde tamamladı.

    Ancak ikinci yarıda işler tamamen değişti. Bochum'un Hollandalı yıldızı Myron Boadu, tarihi bir performans sergileyerek maçın kaderini değiştirdi. Boadu 48'da attığı golle farkı ikiye indirdi. 57'de takımını umutlandıran vuruşu yaptı ve skoru 3-2'ye getirdi. 61'de ise penaltıyı gole çevirerek 1 puanın alınmasını sağladı.

    Myron Boadu RB Leipzig'e attığı 3 golle günün kahramanı oldu (Bochum X Hesabı)Myron Boadu RB Leipzig'e attığı 3 golle günün kahramanı oldu (Bochum X Hesabı)

    Gelecek hafta Leipzig, evinde lider Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Bochum ise deplasmanda Mönchengladbach ile kozlarını paylaşacak.