Bundesliga'nın 18. haftasında futbolseverler, nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan karşılaşmada Dieter Hecking'in yönetimindeki Bochum ile Marco Rose'nin Leipzig'i 3-3 berabere kaldı.

Bochum 13 dakikada karşılaşmayı 3-3'e getirdi (AP)

Karşılaşmanın ilk yarısında Leipzig fırtınası esti. Konuk ekip, 10. dakikada Willi Orban, 13. dakikada Antonio Nusa ve 21. dakikada Christoph Baumgartner'ın attığı gollerle devreyi 3-0 önde tamamladı.

Ancak ikinci yarıda işler tamamen değişti. Bochum'un Hollandalı yıldızı Myron Boadu, tarihi bir performans sergileyerek maçın kaderini değiştirdi. Boadu 48'da attığı golle farkı ikiye indirdi. 57'de takımını umutlandıran vuruşu yaptı ve skoru 3-2'ye getirdi. 61'de ise penaltıyı gole çevirerek 1 puanın alınmasını sağladı.