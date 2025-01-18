Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u evinde ağırladı. Serdar Topraktepe'nin son kez teknik direktör olarak çıktığı mücadelede siyah beyazlılar, rakibine maç boyunca gol atmayı başaramadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u evinde ağırladı. Serdar Topraktepe'nin son kez teknik direktör olarak çıktığı mücadelede siyah beyazlılar, rakibine maç boyunca gol atmayı başaramadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.
64'ten itibaren 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Kara Kartal, Okan Kocuk'u geçemedi. Son saniyelerde ise hem sahadaki futbolcuları ve kenardaki teknik heyeti hem de tribünlerin yanı sıra milyonlarca Beşiktaşlıyı kahreden bir an yaşandı.
Dakikalar 90+7'yi gösterirken Rafa Silva, Ernest Muçi'nin estetik hareketlerinin ardından verdiği pasla ceza sahasında topu önüne aldı. Çizgiye indi ve ortasını yaptı. Oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy'un yaptığı vuruşta kale çizgisinde bulunan Kingsley Schindler, gol izni vermedi.
Pozisyonun ardından Beşiktaşlı bazı futbolcular sahada adeta çöktü kaldı.
Karşılaşmanın ardından konuşan yıldız futbolcu; "Son dakika olan pozisyonda gol yemediğimiz için çok mutluyum. Herkes gol yememek için çok mücadele etti. Ben de takıma katkı verdiğim için çok mutluyum" dedi.