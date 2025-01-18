Kingsley Schindler'in topu çıkardığı pozisyon sonrasında Samsunsporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı (İHA)

Karşılaşmanın ardından konuşan yıldız futbolcu; "Son dakika olan pozisyonda gol yemediğimiz için çok mutluyum. Herkes gol yememek için çok mücadele etti. Ben de takıma katkı verdiğim için çok mutluyum" dedi.