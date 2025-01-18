SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ı kahreden an! 90+7'deki müdahale beraberliği getirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlı ekibin 90+7'de Semih Kılıçsoy ile yakaladığı pozisyonda top, Kingsley Schindler'in müdahalesiyle çizgiden çıkınca beraberlik kaçınılmaz oldu. Karadeniz temsilcisinde ise büyük bir sevinç yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 21:43 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 21:45
Beşiktaş’ı kahreden an! 90+7’deki müdahale beraberliği getirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u evinde ağırladı. Serdar Topraktepe'nin son kez teknik direktör olarak çıktığı mücadelede siyah beyazlılar, rakibine maç boyunca gol atmayı başaramadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.

    Rafa Silva (İHA)Rafa Silva (İHA)

    64'ten itibaren 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlük kurmayı başaran Kara Kartal, Okan Kocuk'u geçemedi. Son saniyelerde ise hem sahadaki futbolcuları ve kenardaki teknik heyeti hem de tribünlerin yanı sıra milyonlarca Beşiktaşlıyı kahreden bir an yaşandı.

    Ciro Immobile (İHA)Ciro Immobile (İHA)

    Dakikalar 90+7'yi gösterirken Rafa Silva, Ernest Muçi'nin estetik hareketlerinin ardından verdiği pasla ceza sahasında topu önüne aldı. Çizgiye indi ve ortasını yaptı. Oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy'un yaptığı vuruşta kale çizgisinde bulunan Kingsley Schindler, gol izni vermedi.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    Pozisyonun ardından Beşiktaşlı bazı futbolcular sahada adeta çöktü kaldı.

    Kingsley Schindler'in topu çıkardığı pozisyon sonrasında Samsunsporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı (İHA)Kingsley Schindler'in topu çıkardığı pozisyon sonrasında Samsunsporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı (İHA)

    Karşılaşmanın ardından konuşan yıldız futbolcu; "Son dakika olan pozisyonda gol yemediğimiz için çok mutluyum. Herkes gol yememek için çok mücadele etti. Ben de takıma katkı verdiğim için çok mutluyum" dedi.

    ÖZEL | Beşiktaşın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!ÖZEL | Beşiktaşın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    ÖZEL | Beşiktaş'ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı
    Serdar Topraktepe’den 1 puanla veda! Beşiktaş Samsunspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de açıkladı: Gazze’deki ateşkesten memnunuz
    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada
    İzmir’de skandal görüntüler! Öğretmenler okul içerisinde kadeh kaldırıp içki içti
    CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu
    DEM Parti’nin İmralı heyeti ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!