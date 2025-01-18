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Beşiktaş Solskjaer'i açıkladı!

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 14:48 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 15:30
Beşiktaş Solskjaer’i açıkladı!

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    Beşiktaş, Teknik Direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    İŞTE O AÇIKLAMA

    Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

    İLK SÖZLER

    Beşiktaş'a imza atan Norveçli çalıştırıcı, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Benim için büyük bir meydan okuma. Beşiktaş harika geçmişi olan, büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü, başkanımızın futbol ile ilgili söyledikleri çok içime sindi. Taraftar bizim için çok önemli, çok tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım. Daha önce burada oynadı. Ronny Johsen de aynı şekilde. Onlar bana burada taraftardan bahsettiler. Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan muhteşem taraftarlar" ifadelerini kullandı.

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