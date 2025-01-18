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Kaan Ayhan'dan Schalke itirafı!

Schalke'ye dönebileceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim." dedi.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 15:09 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 15:30
Kaan Ayhan’dan Schalke itirafı!

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    Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    Schalke'ye dönebileceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray'a transfer olmadan önce Schalke'ye gitme ihtimalimi birçok kez değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Eğer bir şekilde bu transfer gerçekleşebilseydi ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke'nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İlerde bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim." dedi.

    "İHTİŞAM VE PARILTIYI YAŞIYORUM"

    Basit yaşamı tercih ettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu bir klişe olacak ve herkes bunu söylemeyi seviyor ama basit yaşamı tercih ettiğimi fark ettim. Artık Galatasaray ve milli takım sayesinde ihtişamı ve parıltıyı yaşayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

    "PEK RAHAT DEĞİLİM"

    Kaan Ayhan ayrıca, "İstanbul'da pek rahat etmiyorum. İzin aldığımızda Gelsenkirchen'e gidiyoruz. Schalke'deki hayatım beni şekillendirdi ve hala da şekillendirmeye devam ediyor." sözlerini sarf etti.

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