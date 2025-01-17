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Okan Buruk'tan yabancı VAR tepkisi: Nerede olursa olsun penaltı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Cimbom, 4 kez ağları sarstığı mücadelede 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı ve 3. kez beraberlik elde etti. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, 90 dakikanın sonunda yabancı VAR hakemi için tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:10 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:10
Okan Buruk’tan yabancı VAR tepkisi: Nerede olursa olsun penaltı

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    Şampiyonluk mücadelesinde 20. haftaya 8 puan önde başlayan Galatasaray, Hatayspor karşısında aldığı 1-1 beraberlikle 2 puan daha kaybetti. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u yenmesi halinde fark 6'ya inecek.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    Okan Buruk, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede Bein Sports'a şunları söyledi; "Belli bir dakikadan sonra yavaş hareketler yaptık. Uzun paslar yaptık. İkinci yarının başındaki değişiklikler oyunu hızlandırmak içindi. Maçı kazanmak için çok fazla pozisyona girdik. Top girmedi bir türlü. Sona doğru da yine kötü kullandığımız çok fazla pozisyon var. Bu kadar pozisyona girdik ama 5-6 tane daha pozisyona girebilirdik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İlk yarıyı saymıyorum. Maçın önemini anlamadık. Kötü işler yaptık. Rakibimize öne geçme ve dirençli olma şansı verdik. Oyun içinde iyi niyet de vardı. Bitiriciliğimiz iyi olsaydı çok rahat maç olabilirdik. 17 deplasman maçında galibiyetimiz vardı. Geçen sene de burada puan kaybı yaşamıştık. Kulübeden gelen oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyun iyi giderken ikinci santrforu da oyuna aldık. Barış hem yoruldu gözüküyor hem devam edecek gibi duruyor. Batshuayi hamlesi yaptık. Batshuayi'nin daha iyi bir şekilde katkı vereceğini bekleyebilirdik. Erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. İlk yarı çok net penaltı pozisyonumuz vardı. Yabancı VAR geldi diye eleştirmeyecek değiliz. Nasıl Türk hakemlerini eleştiriyorsak onlarda bu eleştirilerden nasibi alacak. Eli topa götürme dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır. Oyun kurmak için orta saha oyuncusuyla devam etmek istedik."

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