THY Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko , evinde Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Litvanya temsilcisi karşısında zor bir sınav veren Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, 13 sayı geriden gelip 12 farkla galibiyet elde etti.

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Fenerbahçe bir sonraki maçında Olympiakos ile karşılaşacak (AA)

YENİ RAKİP OLYMPIAKOS

Zalgiris Kaunas'ı yenerek 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Yunan temsilcisine karşı yine zafer elde etmek isteyen sarı lacivertliler, lideri devirerek galibiyet farkını 1'e indirmeyi hedefliiyor.