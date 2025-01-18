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Kanarya'dan muhteşem zafer! Fenerbahçe Zalgiris 98-86 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşısında parkeden 98-86 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Sarı lacivertliler taraftarının da desteğiyle 13 sayı farktan gelip rakibini devirmeyi başardı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 00:08 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 00:08
Kanarya’dan muhteşem zafer! Fenerbahçe Zalgiris 98-86 | MAÇ SONUCU

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    THY Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko, evinde Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Litvanya temsilcisi karşısında zor bir sınav veren Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, 13 sayı geriden gelip 12 farkla galibiyet elde etti.

    Fenerbahçe Euroleague'de14. galibiyetini aldı (AA)Fenerbahçe Euroleague'de14. galibiyetini aldı (AA)

    ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

    1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 17-20 :ZALGIRIS KAUNAS
    2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 34-47 :ZALGIRIS KAUNAS
    3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 62-68 :ZALGIRIS KAUNAS
    4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 95-86 :ZALGIRIS KAUNAS

    Fenerbahçe bir sonraki maçında Olympiakos ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe bir sonraki maçında Olympiakos ile karşılaşacak (AA)

    YENİ RAKİP OLYMPIAKOS

    Zalgiris Kaunas'ı yenerek 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Yunan temsilcisine karşı yine zafer elde etmek isteyen sarı lacivertliler, lideri devirerek galibiyet farkını 1'e indirmeyi hedefliiyor.