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Napoli'ye veda eden Khvicha Kvaratskhelia resmen PSG'de!

Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan devi Napoli'de forma giyen ve bir süredir de ayrılaması gündemde olan Khvicha Kvaratskhelia ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 00:09
Napoli’ye veda eden Khvicha Kvaratskhelia resmen PSG’de!

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    Bu transfer için PSG'nin, Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

    23 yaşındaki futbolcu, Napoli formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

    Gürcü futbolcu şampiyonluk da yaşadığı İtalyan ekibinden bir süredir ayrılık gündemi ile medyada yer alıyordu. Yıldız oyuncunun talebi sonunda karşılık buldu Fransız ekibine imza attı.

    "BURADA OLMAK BİR RÜYA"

    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Burada olmak bir rüya, PSG hakkında çok olumlu şeyler duydum. Bu harika kulübe katılmaktan büyük gurur duyuyorum ve yeni formamı giymeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise transfere ilişkin, "Khvicha Kvaratskhelia'yı PSG ailesine kattığımız için çok mutluyuz. Dünyanın en heyecan verici futbolcularından biri. Cesareti olan ve her şeyden önce takım için mücadele eden bir futbolcu. Bizimle birlikte tüm hedeflerine ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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