SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Solskjaer ve Mourinho İstanbul'da bir araya gelecek! İngiliz basını o gerilimi hatırlattı

Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu sona erdi. Serdal Adalı yönetimi, futbol dünyasının efsane ismi Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. Solskjaer’in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor. Öte yandan takımın başında çıkacağı ilk maçta belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Norveçli çalıştırıcı ile aralarında geçen atışma da tekrar gündem oldu. İngiliz basını İstanbul'da sert bir rekabetin yaşanacağını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 12:11
Solskjaer ve Mourinho İstanbul’da bir araya gelecek! İngiliz basını o gerilimi hatırlattı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu!

    Kulüp tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Ole Gunnar Solskjaer. (Takvim.com.tr)Ole Gunnar Solskjaer. (Takvim.com.tr)

    İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?
    Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Tecrübel ismin, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izleyeceği öğrenildi.

    Solskjaer'in Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alacağı düşünüyor.

    Teknik direktörün belli olmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Norveçli çalıştırıcı ile aralarında geçen atışma da tekrar gündem oldu.

    Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United'ın Mourinho'nun Tottenham'ını 3-1 yendiği maçın ardından basın toplantısında sert demeçler verilmişti.

    Solskjaer karşılaşmanın ardından maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demişti.

    Mourinho'nun Solskjaer'e söyledikleri gündem oldu. (Takvm.com.tr)Mourinho'nun Solskjaer'e söyledikleri gündem oldu. (Takvm.com.tr)

    "BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
    Bu açıklama karşısında Jose Mourinho ise Solskjaer'e sert bir cevap vererek, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullanmıştı.

    Portekizli çalıştırıcı açıklamasını, "Portekiz'de dediğimiz gibi benim için ekmek ekmek, peynir peynirdi. Solskjaer'e yorumları hakkında ne düşündüğümü zaten söyledim, söylemek zorundayım. Bu yorumun boyutunu görmezden gelmeniz beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı." sözleriyle bitirmişti.

    İNGİLİZ BASINI YAZDI: SERT REKABET YAŞANACAK
    4 yıl önce yaşanan gerilimi hatırlatan İngiliz basını, İstanbul'da sert bir rekabetin yaşanacağını söyledi.

    OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?
    2018 yılında geçici teknik direktör olarak Manchester United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer sonrasında 2019 yılında takımın gerçek menajeri olmuş ve resmi imzayı atmıştı. Geçici menajerlik döneminde 19 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 2.32 puan ortalaması tutturarak beğeni kazanmıştı. Resmi teknik direktörlüğünün açıklanmasının ardından Manchester United ile 149 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 1.79 puan toplayarak beklentilerin altında kalmıştı.

    Ole Gunnar Solskjaer. (Takvim.com.tr)Ole Gunnar Solskjaer. (Takvim.com.tr)

    Kariyerine futbolda da efsanesi olduğu Manchester United'da forvet antrenörü olarak başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Molde ve Cardiff'i de çalıştırdı. Kariyerinde Molde ile 3 kupa kazanan Solskjaer, Manchester United u21 takımıyla da bir şampiyonluğa ulaşmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    DEM Parti İmralı heyetinden ’trafiğe’ ilişkin açıklama: Samimi ve olumlu
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Bugün toplanacak ama sonra onaylanacak! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Casper
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvim’e şikayet yağdı: Esnafı da haraca bağlamışlar
    Solskjaer ve Mourinho İstanbul’da bir araya gelecek! İngiliz basını o gerilimi hatırlattı
    İsrail’de ateşkes çıkmazı! Smotrich ve Ben Gvir tehdit etti: Netanyahu hükümeti düşecek mi?
    Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor! Kapağa ve bandrole dikkat!
    Dizi ve film sektöründeki tekelleşmenin arka planı! Arşiv açıldı! İki kadın oyuncu intihar etmişti! O sözler gündem oldu
    ABD’li General Erik Kurilla, PKK/YPG’yi ziyaret etti: Yine DEAŞ bahanesi!
    Hile yapan markalar güncellendi! Mantıda taşlık, etli ekmekte kalp çıktı! Fıstık ezmesine koydukları şey ağızları açık bıraktı
    ABD’den flaş karar! Türkiye’ye yaptırımlar kaldırıldı
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te