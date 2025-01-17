Kulüp tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Solskjaer karşılaşmanın ardından maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demişti.

Teknik direktörün belli olmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Norveçli çalıştırıcı ile aralarında geçen atışma da tekrar gündem oldu.

İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK? Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Tecrübel ismin, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izleyeceği öğrenildi.

Mourinho'nun Solskjaer'e söyledikleri gündem oldu. (Takvm.com.tr)

"BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Bu açıklama karşısında Jose Mourinho ise Solskjaer'e sert bir cevap vererek, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı açıklamasını, "Portekiz'de dediğimiz gibi benim için ekmek ekmek, peynir peynirdi. Solskjaer'e yorumları hakkında ne düşündüğümü zaten söyledim, söylemek zorundayım. Bu yorumun boyutunu görmezden gelmeniz beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı." sözleriyle bitirmişti.

İNGİLİZ BASINI YAZDI: SERT REKABET YAŞANACAK

4 yıl önce yaşanan gerilimi hatırlatan İngiliz basını, İstanbul'da sert bir rekabetin yaşanacağını söyledi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

2018 yılında geçici teknik direktör olarak Manchester United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer sonrasında 2019 yılında takımın gerçek menajeri olmuş ve resmi imzayı atmıştı. Geçici menajerlik döneminde 19 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 2.32 puan ortalaması tutturarak beğeni kazanmıştı. Resmi teknik direktörlüğünün açıklanmasının ardından Manchester United ile 149 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 1.79 puan toplayarak beklentilerin altında kalmıştı.