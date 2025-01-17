Hakim Ziyech sorun çıkarıyor! Talebi sonrası süreç zora girdi

Ancak kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, fesihe yanaşmıyor.

Galatasaray 'da 2. sezonunu geçiren ve oynadığı futbolla herkesi hayal kırıklığına uğratan Hakim Ziyech 'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Hakim Ziyech (Takvim Foto Arşiv)

AL-FATEH İLE ANLAŞTI

Hakkında birçok iddia çıkmasına rağmen Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile hemen hemen anlaşan Hakim Ziyech, birçok yıldız gibi kariyerini Pro Lig'de sürdürmeye çok yakın.

Cimbom da kontenjan nedeniyle oyuncusunu göndermek istiyor ancak Faslı futbolcu alacaklarının tamamını talep ediyor.