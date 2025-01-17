SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Hakim Ziyech sorun çıkarıyor! Talebi sonrası süreç zora girdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, kadroda düşünmediği oyuncuları gönderebilmek adına temaslarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanı nedeniyle bir an önce bitirilmek istenen süreç için kötü haber geldi. Hakim Ziyech, alacaklarının tamamını istedi. Bu durum Faslı yıldız ile ilgili olan süeci de zora soktu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:52 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:54
Hakim Ziyech sorun çıkarıyor! Talebi sonrası süreç zora girdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray'da 2. sezonunu geçiren ve oynadığı futbolla herkesi hayal kırıklığına uğratan Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

    Ancak kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, fesihe yanaşmıyor.

    Hakim Ziyech (Takvim Foto Arşiv)Hakim Ziyech (Takvim Foto Arşiv)

    AL-FATEH İLE ANLAŞTI

    Hakkında birçok iddia çıkmasına rağmen Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile hemen hemen anlaşan Hakim Ziyech, birçok yıldız gibi kariyerini Pro Lig'de sürdürmeye çok yakın.

    Cimbom da kontenjan nedeniyle oyuncusunu göndermek istiyor ancak Faslı futbolcu alacaklarının tamamını talep ediyor.

    Hakim Ziyech (Takvim Foto Arşiv)Hakim Ziyech (Takvim Foto Arşiv)

    Sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada sadece 1 gol atan Ziyech'yi ikna edebilmek için yönetim adeta seferber oldu. Sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

    Avrupa Liginin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranlarıAvrupa Liginin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları
    Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! İşte temsilcilerimizin oranları